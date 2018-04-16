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Biga’da ’Anlatılan senin hikayendir’ sahnelendi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Cengiz Toroman’ın yazıp yönettiği ’Anlatılan Senin Hikayendir’, seyirciyle buluştu.Biga Atatürk Kültür Merkezi’nde, Cengiz Toroman’ın yazıp yönettiği ’Anlatılan Senin Hikayendir’, sahnelendi. Tiyatroseverler,...

Biga’da ’Anlatılan senin hikayendir’ sahnelendi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Cengiz Toroman’ın yazıp yönettiği ’Anlatılan Senin Hikayendir’, seyirciyle buluştu.Biga Atatürk Kültür Merkezi’nde, Cengiz Toroman’ın yazıp yönettiği ’Anlatılan Senin Hikayendir’, sahnelendi. Tiyatroseverler,...

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:25
Biga’da ’Anlatılan senin hikayendir’ sahnelendi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Cengiz Toroman’ın yazıp yönettiği ’Anlatılan Senin Hikayendir’, seyirciyle buluştu.

Biga Atatürk Kültür Merkezi’nde, Cengiz Toroman’ın yazıp yönettiği ’Anlatılan Senin Hikayendir’, sahnelendi. Tiyatroseverler, Levent Üzümcü’nün performansını ayakta alkışladı. İnteraktif oyunda salondaki izleyicilerden de destek alan usta tiyatrocu Üzümcü, sık sık alkışlandı. Oyunun sonunda Belediye Meclis Üyesi Recai Cesur, usta tiyatrocuya çiçek ve hediye verdi.
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