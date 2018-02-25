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Biga’da 3B Tasarım odaklı uygulama eğitimleri tamamlandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek 5. dönem başvuruları kapsamında başlatılan Karabiga Mustafa Kemal Ortaokulunun İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen başkanlığında hazırladığı proje sona erdi....

Biga’da 3B Tasarım odaklı uygulama eğitimleri tamamlandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek 5. dönem başvuruları kapsamında başlatılan Karabiga Mustafa Kemal Ortaokulunun İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen başkanlığında hazırladığı proje sona erdi....

25 Şubat 2018 Pazar 14:40
Biga’da 3B Tasarım odaklı uygulama eğitimleri tamamlandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek 5. dönem başvuruları kapsamında başlatılan Karabiga Mustafa Kemal Ortaokulunun İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen başkanlığında hazırladığı proje sona erdi. 14 okuldan 24 eğitimci 3B Tasarım uygulama eğitimi, Arduino kodlama eğitimi ve 3B yazıcı kullanım eğitimini tamamlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen,"İlçemizde robotik kodlama atölyeleri var, çalışmalar devam ediyor. Günümüz koşullarını düşünürsek olmazsa olmazlardan bir tanesi üç boyutlu yazılımlar. Burada eğitim alan öğretmenler ve kursu veren eğitimciler bu alanda farkındalık oluşturmuş kişilerdir. Biga’mızda bu alanda çok şanslı olduğunu görüyoruz. Çanakkale ilimizde şuan bu çalışmaları yürütüp uygulayan ilçelerimizden bir tanesi de Biga’dır. Sizlerin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Biga’da bir ilki de yaşatmış olacağız. Mayıs ayında da bilişim fuarı ve robot yarışması olacak" dedi.

19-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Şehit İbrahim Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan ’3B Tasarım Odaklı Uygulama’ Eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan Bilişim Teknolojileri, Teknoloji ve Tasarım, Fen ve Teknoloji branşlarından 24 öğretmene İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yard. Doç Dr Hüseyin Emre Güner ve Araştırma Görevlisi İsmail Malik Kundakçı tarafından sertifikaları takdim edildi.
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