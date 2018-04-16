Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi binasının temeli atıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi binasının temeli törenle atıldı.

Biga Ağaköy yerleşkesinde düzenlenen törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga MYO Müdürü Doç. Dr. Suat Uğur, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, AK Parti İl Genel Meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, oda başkanları ve daire amirleri katıldı.

Törende konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, "Bu bina, 7 milyon 200 liraya ihale edilmiş bir binadır. 480 günlük bitirme süresi geriye başladı. Bu kaynağın tamamı hükümetin sağladığı devlet bütçesinden karşılanıyor.Bu bina 6 bin 300 metrekarelik alana inşa ediliyor. 4 kattan oluşacak,içerisinde yönetim birimleri sınıflar, bilgisayar laboratuarları, konferans salonu bulunuyor. Bu binanın mimari tasarımını özel olarak çizdirdik. Bu bina bittiğinde yapısal anlamda çok estetik bir bina kazandırmış olacağız" dedi.

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 5 bin 768 öğrencisi bulunduğunu belirten Rektör Acer, " Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesinin ise 551 öğrencisi var. Biga Meslek Yüksek Okulunun 2 bin 363 öğrencisi var. Toplamda 8 bin 68 2 öğrencisinin olduğunu gösterir. Öğretim elemanı sayısı ise 128’dir. Bu yerleşkeyi hem sayısal anlamında hem de büyüklük anlamında Üniversitemizin en büyük ikinci yerleşkesi yapıyor. Burada Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası, Entelektüel girişimcilik binası,kütüphane binası, kapalı spor salonu ve Yabancı diller eğitimi binası bulunmakta. Bunlardan kütüphane binası ve Yabancı diller eğitimi binası Bigalıların desteği ile yapılmıştır. Aslında bu yerleşkede 2010 yılından bu yana devlet kaynakları ile yeni bir bina inşa edilmemişti. Artık bu yerleşke ihmal edilen bir yer değil, üniversitemizin en fazla önem verilen birimlerinden birisi haline gelmiştir. 2011 yılında kurulmuş olan Biga Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunun, Aralık 2017’de ve resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesine dönüşmüş olması sadece 4 aylık bu fakültenin binasını inşa etmeye başlamış olmasıdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, temel törenle atıldı.