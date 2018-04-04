Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113976
ALTIN
171.385
DOLAR
3.9961
STERLİN
5.6309
EURO
4.9129

Başkan Yılmaz’dan doğalgaz açıklaması

Çanakkale’nin Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ilçede görev yapancbasın mensuplarıyla bir araya gelerek, açıklamalarda bulundu.Lapseki ilçesinde yer alan TEDES binası toplantı salonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan...

Başkan Yılmaz’dan doğalgaz açıklaması

Çanakkale’nin Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ilçede görev yapancbasın mensuplarıyla bir araya gelerek, açıklamalarda bulundu.Lapseki ilçesinde yer alan TEDES binası toplantı salonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan...

04 Nisan 2018 Çarşamba 20:14
Başkan Yılmaz’dan doğalgaz açıklaması

Çanakkale’nin Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ilçede görev yapancbasın mensuplarıyla bir araya gelerek, açıklamalarda bulundu.

Lapseki ilçesinde yer alan TEDES binası toplantı salonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz ilçe genelinde çalışmaları süren doğalgaz konusunda son günlerde yapılan yorumlara açıklık getirdi.

Başkan Yılmaz, "İlçede biz göreve gelmeden önce birçok belediye başkanı arkadaşımız görev yapmış. İlçemiz için yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum, ’Biz dedikodu değil, hizmet üretiyoruz’. Çünkü biz ilçeye hizmet etmeye geldik. Ben belediye başkanı olmadan önce de bu ilçede yaşıyordum. Yarın da Allah ömür verdiği takdirde burada yaşayacağım. Son günlerde her kafadan ayrı ses çıkıyor. Doğal gaz bizim planlarımız dahilinde gitmiş olsaydı 31 Aralık 2017 tarihinde gazı ilçeye vermemiz gerekiyordu. Yani planlar o şekildeydi. Ancak müteahhitten dolayı biraz sıkıntılar yaşandı ve bunun akıbetinde gecikmeler oldu. Biz BOTAŞ Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde çalışmanın % 95’i yapılmış. Hiçbir müteahhit % 95’i yapılmış olan işi bırakıp da gitmez herhalde, siz de takdir edersiniz. Elbette ticari hayat bu. Müteahhittin kendine göre sıkıntıları olmuş ve bu yüzden gecikme oldu. Şu an BOTAŞ Genel Müdürlüğü konuya el attı ve çok az yapılacak iş kaldı. % 5’lik bir bölüm kalmış, bu bölümü de tamamlayıp ilçemize doğal gazı verecekler. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Dün hayal bile edemeyenler, bu gün doğal gaz evlere ne zaman verilecek bunun sorusunu soruyorlar bizlere. Bu konuda süre vermek istemiyorum. Çünkü gecikmeler bizden dolayı kaynaklanmıyor. Şirketlerden dolayı ama Allah’ın izniyle Ramazan Bayramına kadar doğal gaz verilir diye düşünüyorum” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biga’da kermes ve resim sergisi açıldı
Biga’da kermes ve resim sergisi açıldı
Yazar Irmak Zileli ile söyleşi gerçekleştirildi
Yazar Irmak Zileli ile söyleşi gerçekleştirildi
Afrin’den Çan’a selam
Afrin’den Çan’a selam

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim