Başkan Yıldız: "AK Parti, Çanakkale’de hızla yükselmeye ve büyümeye devam ediyor"

Çanakkale’de, geçtiğimiz yıl Ekim ayında gerçekleştirilen AK Parti Merkez ilçe Başkanlığı Kongresinin ardından, merkez ilçede 500’ün üzerinde yeni üye kaydı gerçekleştirildi.

Halkın takdiri ve teveccühü ile AK Parti, Çanakkale’de hızla yükselmeye ve büyümeye devam ettiğini ifade eden AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Av .Gültekin Yıldız, "Gerçekleştirilen icraatlarına, yapılan yatırımların ve hizmetlerin farkında olan Çanakkaleli hemşerilerimizin desteği ile AK Parti ailesi günden güne genişlemeye devam ediyor. 21 Ekim 2017 tarihinde yapılan Merkez İlçe Başkanlığımızın Kongresinden bugüne kadar merkez ilçede 500’ün üzerinde yeni üye kaydı gerçekleştirilmiştir. AK Parti ailesine katılan yeni üyelerle beraber Çanakkale merkez ilçede toplam AK Partili üye sayısı 17.000’i geçmis olmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Mahallelerimizde kurduğumuz mahalle temsilciliklerimiz ile halkla her zaman iç içe olan AK Parti ailesine son olarak Terzioğlu Vakfi ile tanıdığımız ve Çanakkale’mizin köklü ailelerinden birinin mensubu olan Nihat Terzioğlu ve ailesi de katıldı. Kendilerine tekrar hayırlı olsun diyor, tüm halkımızı her geçen gün hızla büyümeye devam eden AK Parti ailesinin bir ferdi olmaya davet ediyoruz" dedi.