Başkan Yavaş’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların hayatın her alanında aktif olması gerektiğinin altını çizerek, "Unutulmamalıdır ki kadınlarımızın elde ettiği başarılar hepimiz için ilham kaynağıdır" dedi.

Başkan Yavaş, yazılı olarak yaptığı açıklamada; " Daha yaşanabilir bir dünya için kadınlarımızın hayatın her alanında aktif olmaları en büyük temennimizdir. İş gücü ve istihdamda kadınlarımıza daha fazla yer verilmesi toplumsal hedefimiz olmalıdır. Unutulmamalıdır ki kadınlarımızın elde ettiği başarılar hepimiz için ilham kaynağıdır. Toplum için üreten, hayata değer katan tüm kadınlarımız başımızın tacıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.