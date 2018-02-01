Başkan Karadağ’dan Tabipler Birliği’nin açıklamasına tepki

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, Çanakkale Tabip Odası tarafından dün gerçekleştirilen CHP’li üyelerin de katıldığı basın açıklamasına tepki gösterdi.

CHP’nin ekseninin hızla kaydığını belirten İl Başkanı Karadağ, "Kahraman ordumuz 20 Ocak tarihi itibari ile sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoruna karşı Suriye’nin kuzeyine zeytin dalı adlı bir harekat başlatmıştır. Harekatın adından da anlaşılacağı üzere bu harekatın amacı barıştır. Orada huzur ve barışı tesis etmektir, ülkemizde misafir ettiğimiz Suriye’li vatandaşların ülkelerine güvenli bir şekilde dönmesini sağlamaktır. Bu harekat yaklaşık 13 günü aşkın süredir başarılı bir şekilde devam etmektedir. Kahraman ordumuz bölgede operasyonu başarılı bir şekilde devam ettirip bölgeyi teröristlerden temizlerken çıkıyor. Tabipler Birliği denen sivil toplum kuruluşu savaşa hayır barış hemen şimdi temalı bir açıklama yapıyor. Ülkece bir ve beraber olduğumuz bu milli konuda zamanlamasının çok manidar olduğunu düşündüğüm bu açıklamaya zaten birçok ilde tabip odaları tarafından tepki gösterilmiştir. Fakat maalesef Çanakkale Tabip Odası da Tabipler birliğinin bu talihsiz açıklamasını destekler nitelikte bir açıklama yapmış ve Çanakkale kamuoyunu şaşkınlığa uğratmıştır. Savaş iki devlet arasında yapılan bir olgudur. Bu operasyonda amaç savaşmak değil bölgeyi teröristlerden temizlemektir. Ülke olarak parti ayrımı gözetmeksizin birlik olduğumuz afrin operasyonu konusunda tabipler odasının bu açıklamasına Çanakkale CHP kurmaylarının da destek vermelerini garipsiyorum. Sanıyorum Çanakkale CHP kurmayları CHP Genel Merkezinin ülkemizin milli konusu olan zeytin dalı harekatı konusunda takındığı tavırdan bihaberdirler. Bu ve bunun gibi açıklamalara destek vermek bu açıklamalar yapılırken orada bulunmak tam bir hezeyandır" dedi.