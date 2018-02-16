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Başkan Karadağ’dan evi yanan muhtara geçmiş olsun ziyareti

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ , beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte geçtiğimiz hafta evi yanarak, kullanılamaz hale gelen Musaköy Muhtarı Kadir Gürel’i köyde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.Başkan...

Başkan Karadağ’dan evi yanan muhtara geçmiş olsun ziyareti

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ , beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte geçtiğimiz hafta evi yanarak, kullanılamaz hale gelen Musaköy Muhtarı Kadir Gürel’i köyde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.Başkan...

16 Şubat 2018 Cuma 18:14
Başkan Karadağ’dan evi yanan muhtara geçmiş olsun ziyareti

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ , beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte geçtiğimiz hafta evi yanarak, kullanılamaz hale gelen Musaköy Muhtarı Kadir Gürel’i köyde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Karadağ muhtar ile yaptığı görüşmede AFAD’ın geçici çözüm olarak yaşam konteynırı göndermesini takdirle karşıladıklarını belirterek, devletimizin zorda olan her vatandaşımıza anında yardım etmesinin sosyal devletin gerekliliği olduğunu ifade etti.

Muhtar Kadir Gürel ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Karadağ ve partililer köylüler ile bir süre sohbet etti.
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