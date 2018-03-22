Balkan Şampiyonasında görevlendirildi

Çanakkale Karate il temsilcisi ve Milli Takımlar Teknik Kurul Üyesi Avrupa hakemi unvanlı Süleyman Orhan Balkan Karate Şampiyonasında hakem olarak görevlendirildi.

Konuya ilişkin kısa bir açıklama yapan Orhan, “Aynı turnuvada sporcu olarak A milli olan ve Türkiye şampiyonu sporcumuz Hale Nur Börtül milli takıma çağrılarak bu hafta sonu yapılacak olan büyükler balkan karate şampiyonasına davet edildik. 24-25 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul halkalı spor salonunda başlayacak olan ve balkan ülkelerinin yarışacağı bu şampiyonada ilimizi temsil edeceğiz" dedi.