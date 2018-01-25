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AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığından ’Zeytindalı Harekatı’na Türk Bayraklı destek

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Afrin kentinde terör örgütü PKK/PYD’ye karşı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ve Mehmetçik’e manevi destek sağlamak için Türk Bayrağı dağıtıldı.AK Parti Çanakkale Merkez İlçe...

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığından ’Zeytindalı Harekatı’na Türk Bayraklı destek

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Afrin kentinde terör örgütü PKK/PYD’ye karşı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ve Mehmetçik’e manevi destek sağlamak için Türk Bayrağı dağıtıldı.AK Parti Çanakkale Merkez İlçe...

25 Ocak 2018 Perşembe 18:38
AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığından ’Zeytindalı Harekatı’na Türk Bayraklı destek

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Afrin kentinde terör örgütü PKK/PYD’ye karşı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ve Mehmetçik’e manevi destek sağlamak için Türk Bayrağı dağıtıldı.

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/PYD’ye karşı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ve Mehmetçik’e manevi destek sağlamak için çarşı esnafına Türk Bayrağı dağıtıldı. Ayrıca AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlıklarına ziyarette bulunuldu.

Tüm vatandaşlara, STK ve Siyasi Partilere birlik ve beraberliğe olan desteklerinden dolayı teşekkürler eden AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Gültekin Yıldız, " Hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlattıkları Zeytindalı Harekatında kahraman askerlerimizin başarılı olmalarını, sağ salim vatan toprağına dönmelerini canı gönülden Allah’tan diliyoruz. Kendileriyle gurur duyuyoruz ve Şehitler diyarı Çanakkale’den Afrin’deki kahraman askerlerimize selamlarımızı gönderiyoruz" dedi.
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