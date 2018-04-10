AK kadınlarda kanser konulu konferans

Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Biga Ak parti Kadın Kolları tarafından ortaklaşa kanser ile mücadele konulu konferans düzenlendi.

Biga TSO Toplantı salonunda yapılan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından başladı.

Burada bir konuşma yapan Ak parti Biga Kadın Kolları Başkanı Nesrin Sirkeci, “ Kanser haftası nedeniyle düzenlediğimiz bu toplantıya katılanlara teşekkür ediyorum. 1956 yılına da kanser araştırma ve savaş kurumu tavsiyesi ile nisan ayında ilk haftası Türkiye kanserle savaş haftası olarak kutlanmaktadır” dedi.

Biga İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kıvanç Işık ise, “Kanserde en önemli olan erken teşhis diyerek erken teşhis hayat kurtarır. Kanser hastalığının ciddi olduğu kadar önlenebilmesi de basittir. Ülkemizde ve Biga’mızda bağırsak, rahim ağzı, meme, akciğer türü kanserler daha çok görülüyor. Yapılacak en önemli şey devletimizin ücretsiz sunduğu taramalardan faydalanmaktır” diye konuştu.