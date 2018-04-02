Afrin’den Çan’a selam

Çanakkale’nin Çan ilçesine, Zeytindalı Harekatının Afrin Operasyonu esnasında operasyonda görevli Çanlı Uzman Çavuş Yunus Durmuş, terör örgütleriyle mücadelede atış yapan Türk Silahlı Kuvvetler tankının mermisine ’Çan Belediyesine Afrin’den selamlar’ yazarak atış görüntülerini yollamıştı.

Çanlı Uzman Çavuş Yunus Durmuş ile irtibata geçen Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu bölgede bulunan askerlerin ihtiyaçlarını ve yapılabilecek bir şey olup olmadığını sordu. Tüm ihtiyaçlarının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karşılandığını dile getiren Çanlı askerler, sadece operasyon esnasında telefonların şarj edebilecekleri powerbank ihtiyaçlarının karşılanmasının onları çok rahatlatacağını belirtti. Bunun üzerine hemen harekete geçen Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu büyükçe bir koli hazırlatarak Afrin’de görev başında bulunan Mehmetçiklerimize gönderdi.

Bu güzel selam için teşekkür ederek, operasyondaki Mehmetçiklerin günlük hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak adına onları küçük hediyeler gönderdiklerini dile getiren Başkan Kuzu, “ Öncelikle Zeytindalı Harekâtının Afrin Operasyonunda ülkemiz için mücadele eden askerlerimize Çanakkale’nin Çan ilçesinden selamlarımızı iletiyorum. Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Orada ülkemiz güvenliği için mücadele eden askerlerimize de Çan Halkı adına belki maddi değeri çok yüksek olmayan ama günlük hayatlarını kolaylaştıracak küçük hediyeler gönderdik. İnşallah bu mücadelenin sonunda ülkemizin güvenliği için oradan başarı Çıkacaklarını daha hiçbir şüphemiz yok. Ben tekrardan Çan Halkı adına Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun diyorum” dedi.