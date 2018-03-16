Zeytinde halkalı leke, elma ve armut için ise kara leke uyarısı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bursa il Müdürlüğü, zeytin üreticilerini halkalı leke elma ve armut üreticilerini ise kara leke konusunda uyardı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bursa il Müdürlüğü zeytindeki halkalı leke hastalığı ile mücadele başlattı. Mart ayının sıcak ve yağmurlu geçmesinin bu hastalığın yayılma şartlarını hızlandırdığına dikkat çekilen açıklamada, 2018 yılında halkalı leke hastalığında büyük bir artış beklendiği ifade edildi.

Bu arada elma ve armut üreticileri de kara leke konusunda uyarıldı. Erken tahmin ve uyarı sisteminden alınan veriler doğrultusunda, elma ve armut bahçelerinde önemli zararlara sebep olan kara leke hastalığına karşı ikinci mücadele başlatıldığı duyuruldu.

Ayrıca üreticilerin, bu iki hastalıkla mücadelede ilaçlama konusunda dikkatli olmaları istendi.