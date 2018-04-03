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Zabıtadan yaka kameralı şeffaf denetim

Bursa’nın Gemlik ilçesinde zabıta ekipleri yaka kameralarıyla denetimlere başladı.İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte jandarma, polis ve trafik ekipleri başta olmak üzere birçok alanda kullanılan yaka kameralı...

Zabıtadan yaka kameralı şeffaf denetim

Bursa’nın Gemlik ilçesinde zabıta ekipleri yaka kameralarıyla denetimlere başladı.İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte jandarma, polis ve trafik ekipleri başta olmak üzere birçok alanda kullanılan yaka kameralı...

03 Nisan 2018 Salı 13:22
Zabıtadan yaka kameralı şeffaf denetim

Bursa’nın Gemlik ilçesinde zabıta ekipleri yaka kameralarıyla denetimlere başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte jandarma, polis ve trafik ekipleri başta olmak üzere birçok alanda kullanılan yaka kameralı sistemler, Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından da kullanılmaya başlandı. Denetimlerde güvenlik, delil ve şeffaflık gibi konularda kolaylık sağlayan yaka kameraları, seyyar satıcılara yönelik operasyonlar, esnaf, minibüs ve pazar yerleri denetimleri dahil her türlü görevde kullanılacak.

Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri, bundan böyle yaka kameraları aracılığıyla yaptıkları rutin denetimleri kayıt altına alacak. Ayrıca alınan kameralar ses, fotoğraf ve geniş açı HD görüntü kaydı yapabilme özelliğinin yanı sıra 240 dakika aralıksız kayıt alabiliyor.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Zabıta arkadaşlarımız görevleri esnasında birçok zorlukla karşılaşıyor. Uygulama ile zabıta ekiplerinin denetimleri kayıt altına alınıyor. Memur-vatandaş ilişkilerinin kontrol edilmesi, iddiaların ve şikâyetlerin, denetim sırasında yaşanan gerginlik, hakaret ve istenmeyen durumların engellenmesi ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor” dedi.
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