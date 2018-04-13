Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109910
ALTIN
176.048
DOLAR
4.0807
STERLİN
5.8369
EURO
5.0339

Yüz binlerce yerel tohum Nilüfer’de takas edilecek

Nilüfer Belediyesi’nin 21 Nisan Cumartesi günü Görükle’de düzenleyeceği Nilüfer 4. Yerel Tohum Takas Etkinliği’nde, yüz binlerce yerel tohum takas edilerek gelecek nesillere aktarılacak.Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve EKODER...

Yüz binlerce yerel tohum Nilüfer’de takas edilecek

Nilüfer Belediyesi’nin 21 Nisan Cumartesi günü Görükle’de düzenleyeceği Nilüfer 4. Yerel Tohum Takas Etkinliği’nde, yüz binlerce yerel tohum takas edilerek gelecek nesillere aktarılacak.Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve EKODER...

13 Nisan 2018 Cuma 13:01
Yüz binlerce yerel tohum Nilüfer’de takas edilecek

Nilüfer Belediyesi’nin 21 Nisan Cumartesi günü Görükle’de düzenleyeceği Nilüfer 4. Yerel Tohum Takas Etkinliği’nde, yüz binlerce yerel tohum takas edilerek gelecek nesillere aktarılacak.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve EKODER iş birliğiyle bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği Yerel Tohum Takas Etkinliği’ne hazırlanıyor. 21 Nisan Cumartesi günü, Görükle’de bulunan Kazım Koyuncu Sokağı’nda gerçekleşecek olan 4. Yerel Tohum Takas Etkinliği’nde, Türkiye’nin birçok ilinden gelecek olan çiftçiler, kurum temsilcileri, yerel tohum grupları ve vatandaşlar, ellerindeki tohumları birbirleriyle takas ederek, yerel tohumların gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak. Yüz binlerce tohum, Bursa’nın yanı sıra Anadolu’nun herhangi bir yerinde toprakla buluşmak için el değiştirecek.

Nilüfer Belediyesi de, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden elde edilen standart ve yerel tohumların, Ürünlü’de bulunan Kent Bostanları’nda tamamen ekolojik tarım koşullarında yapılan çeşit denemeleri sonucu elde edilen tohumları halkla buluşturacak. Bu kapsamda Kent Bostanları’nda yetişen, bölgeye uyum ve verimlilik açısından yüksek performans gösteren 30 çeşit tohum, etkinliğe katılanlarla paylaşacak.

Nilüfer Kent Konseyi Kırsal Alan Çalışma Grubu ve EKODER gönüllüleri tarafından hazırlanan 6 bin paket tohum ve yaklaşık 2 bin sebze fidesi de, Nilüfer Belediyesi 4. Yerel Tohum Takas Etkinliği’nde ücretsiz olarak dağıtılacak.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya çocukları Bursa’da buluşuyor
Dünya çocukları Bursa’da buluşuyor
Tüfekçikonak yeni meydanına kavuştu
Tüfekçikonak yeni meydanına kavuştu
Öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğreniyor
Öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğreniyor

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim