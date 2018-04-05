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Yıldırımlı hayvanseverlere plaket

Yıldırım Belediyesi, ilçenin diğer sakinleri olan sokak hayvanlarına yönelik uygulamalarıyla örnek çalışmalara imza atarken, can dostlarına destek olan hayvanseverleri de taltif ediyor.Meclis toplantısında hayvanseverleri ağırlayan Başkan...

Yıldırımlı hayvanseverlere plaket

Yıldırım Belediyesi, ilçenin diğer sakinleri olan sokak hayvanlarına yönelik uygulamalarıyla örnek çalışmalara imza atarken, can dostlarına destek olan hayvanseverleri de taltif ediyor.Meclis toplantısında hayvanseverleri ağırlayan Başkan...

05 Nisan 2018 Perşembe 14:22
Yıldırımlı hayvanseverlere plaket

Yıldırım Belediyesi, ilçenin diğer sakinleri olan sokak hayvanlarına yönelik uygulamalarıyla örnek çalışmalara imza atarken, can dostlarına destek olan hayvanseverleri de taltif ediyor.

Meclis toplantısında hayvanseverleri ağırlayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, Dünya Sokak Hayvanları Günü münasebetiyle hayvanseverlerle buluştu. Neriman Aladağ, Vesile Altaş, Fahrettin Çamdere, Rüştü Balcıbaba, Selin Soy, Nevin Balcan ve Hüsniye Özkan, Başkan Edebali tarafından plaket ile ödüllendirildi. Sevimli canlıları ilçenin sakini olarak görerek kendilerine şefkat eli uzattıklarını vurgulayan Başkan Edebali, “İbadethanelere kuşlar için yuvalar yapan, kış aylarında aç kalan hayvanlarını doyurmak için vakıflar kuran bir kültürün mirasçıları olarak bizler de sevimli dostlarımıza destek oluyoruz. Bu anlamda bizler Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde sevimli dostlarımıza şefkat eli uzatırken, sokak canlılarının beslenme, barınma ve tedavisi konularında çalışan hayvansever dostlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendilerine göstermiş oldukları çabalar neticesinde plaketlerini takdim ederken, sokak hayvanlarına karşı halkı bilgilendirmeye devam ediyoruz” dedi.
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