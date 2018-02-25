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Yıldırım’da ’Askerime Vefa Gecesi’

Yıldırım Belediyesi’nin katkılarıyla Yavuzselim Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen ‘Askerime Vefa Gecesi’ adlı program vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.Yıldırım Belediyesi Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen,...

Yıldırım’da ’Askerime Vefa Gecesi’

Yıldırım Belediyesi’nin katkılarıyla Yavuzselim Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen ‘Askerime Vefa Gecesi’ adlı program vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.Yıldırım Belediyesi Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen,...

25 Şubat 2018 Pazar 14:37
Yıldırım’da ’Askerime Vefa Gecesi’

Yıldırım Belediyesi’nin katkılarıyla Yavuzselim Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen ‘Askerime Vefa Gecesi’ adlı program vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yıldırım Belediyesi Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine karşı sürdürdüğü Zeytin Dalı Operasyonu’na destek amacıyla düzenlenen programa Yıldırımlılar yoğun ilgi gösterdi. Mehter takımının konseriyle başlayan, Dünya Kur’an-ı Kerim güzel okuma birincisi Ali Bilir’in kuran tilavetiyle devam eden program, Grup Anka’nın en güzel ilahilerini seslendirdiği programla son buldu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla gerçekleştirilen etkinlikte ayrıca Yavuzselim Mahallesi’nden askere gidecek gençlere Türk Bayrağı ve çeşitli hediyeler verildi.
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