Yıldırım hedefleri büyütüyor

Yıldırım Belediyesi, vatandaşlara kaliteli ve etkin hizmet vermek amacıyla kurum içi eğitimlerini aralıksız sürdürürken yaptığı çalışmalarla fark oluşturmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, sosyal ve teknik hizmet müdürlükleri arasında enformasyonu geliştirmek, iletişimi kuvvetlendirerek ortak projeleri hayata geçirmek ve üretilecek sosyal çalışmaların çıtasını yükseltip vatandaşların taleplerine kısa süre içerisinde cevap vermek adına kurum içi eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS EN OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini aynı anda alarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, son 4 yılda belediyenin farklı birimlerinde görev yapan 5 bin 366 katılımcıya 31 bin 609 saat eğitim verdi. Maliye Bakanlığı, TSE, Kamu İdareleri Geliştirme Derneği ve YERELSEN başta olmak üzere kurum ve kuruluşların uzman ekipleri tarafından Yıldırım Belediyesi çalışanlarına, çalışma mevzuatı, süreç yönetim bilgi sistemleri, etkili iletişim ve beden dili, KYS temel eğitimi, stres ve stresle mücadele, İSG eğitimi konularında eğitimler verilirken, belediye bünyesinde sosyal ve teknik koordinasyon çalıştayı düzenlendi.

Hizmetlerin röntgeni çekiliyor

Yıldırım’da yapılan ve yapılması gereken hizmetlerin değerlendirildiği çalışmalar yaparak vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için koordineli bir sistem yürüttüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Belediyemizin ve müdürlüklerimizin ortaya koyduğu hizmetlerin merkezinde insan var. Ülkemizin yüzde birlik dilimini oluşturan 750 bin nüfuslu şehrimizde hayata geçirdiğimiz tüm hizmetlerin odağına insanı koyarak ‘Daha iyi ne yapılabilir?’ sorusuna cevap arıyoruz. Sosyal, kültürel ve sportif çalışmalarla şehrimizi geleceğe taşıyacak vizyonu ortaya koyarken, hizmet çıtasını daha da yukarıya taşımak için bir araya gelerek hizmetlerimizin röntgenini çekiyoruz. Hızlı ve etkin çözümler üretmek için çalışma arkadaşlarımızın gelişimine katkı sağlayacak, verimini arttıracak eğitim programları uyguluyoruz. Belediye hizmetlerini insan ve mekan ekseninde uygularken, yaptığımız çalışmaların eksik yönlerini de değerlendirerek bunu geliştirecek yöntemlere başvuruyoruz” diye konuştu.

Yıldırım Belediyesi’nin hizmet anlayışının merkezini kaliteli çözümler üzerine kurduklarını ifade eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, ”Belediyeciliğin bütün hizmet alanlarına baktığınız zaman altyapıdan ulaşıma kadar işin detaylarını inceliyor, içerisinde de kaliteyi arıyoruz. Rekabette farkı ortaya koyan da kalitedir. Bizim yapmamız gereken kendi görev alanımızla ilgili kalite normlarına uymak. Yeni Yıldırım olarak büyük hedefler ortaya koyduk. Özellikle çevre koruma ve geri dönüşüm ile iş sağlığı ve güvenliği hususlarında Türkiye standartlarını aşarak Avrupa Birliği standartlarına erişen, kamu ve özel sektör kuruluşlarına örnek olan bir yerel yönetim sistemi ortaya koyduk. İlçemizin daha yaşanabilir, dayanışma ruhunun öne çıktığı, kültür, sanat, spor gibi alanlarda birçok faaliyetin düzenlendiği bir şehir haline gelmesi için çalışıyoruz. Kadın dostu, engelliye destek veren, yaşlılarımızın yanında olan bir anlayışla hizmet vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.