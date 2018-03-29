Yıldırım çevreye sahip çıkıyor

Yıldırım Belediyesi, son 4 yılda atıkların geri dönüşümü ve kaynakların verimli kullanılması konusunda yürüttüğü seferberlikle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri geride kalan 4 yıllık süreçte yaptığı çalışmalarda60 bin 280 ton ambalaj atığı, bin 972 ton cam ambalaj atığı ve 67,671 ton bitkisel atık yağ topladı. Aynı süre içerisinde 15,051 ton pil atığı toplanan ilçede 5 bin 411 adet atık elektrikli ve elektronik eşya toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 6 bin 704 hane ziyareti gerçekleştirilerek geri dönüşüm hakkında bilgilendirme yapılırken, ilçede 6 bin 303 adet ambalaj atığı kutusu, 147 konteynır, kıraathanelere 450 adet 100 litrelik pedallı, tekerlekli kumbara dağıtımı yapıldı. İlçenin muhtelif yerlerinde oluşturulan 29 bilgilendirme standıyla yine vatandaşlara geri dönüşüm ve çevre hassasiyeti iletilirken, 116 market de geri dönüşüme dahil edildi.

24 bin 600 öğrenciye eğitim

Sanat ile sosyal sorumluluğu buluşturan çalışmalarla da fark oluşturan Yıldırım Belediyesi, 3 bin 600 kişiye sergilenen geri dönüşüm ve çevre koruma temalı tiyatro oyunları sahnelenirken, gelecek nesillerin bilinçli yetişmesi için ilçedeki okullarda 24 bin 600 öğrenciye eğitim verildi. Yeşil bir çevre oluşturulması maksadıyla belediye personeli ve vatandaşlara 3 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirilirken, 178 okul ve 69 muhtarlığa atık küçük ev aleti kutusu ve atık ampul kutusu dağıtımı da yapıldı. Çevre kirliliğine karşı yapılan çalışmalar kapsamında su, hava, toprak, gürültü, elektromanyetik, görüntü, moloz ve hafriyat kirliliği hakkında vatandaşlardan iletilen bin 388 şikayet çözümlendi.

Geri dönüşüm faaliyetlerini gelecek nesillerin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için bir zaruret olarak gördüklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Doğal kaynaklarımızın şuursuzca heba edilmemesi için atıkların geri dönüşüme kazandırılması adına görev süremizin başından itibaren önemli çalışmalara imza attık. Bu konuda hemşehrilerimizin verdiği destek ve bizleri gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre teslim etmek adına umutlandırıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz, kamu kuruluşları, okullar ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ilçe sakinlerini ziyaret ederek bilinçlendirme toplantıları düzenledi. Ayrıca öğrencilerimize çevre koruma ve doğal kaynakların doğru kullanımı konusunda eğitimler düzenleyerek bilinçli bir nesil oluşmasına katkıda bulunduk. Gereksiz enerji kullanımının önüne geçmek için yaklaşık 3,5 kilowatt enerji harcayan eski ampulleri son teknoloji led ampullerle değiştirerek, önemli enerji tasarrufu sağladık” dedi.