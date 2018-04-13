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Vatandaşlar Afrin’deki Türk askerlerine duygularını yazdı

AK Parti Bursa Kadın Kolları, Afrin’de zulme karşı mazlumları koruyan Türk askerine moral amaçlı bir organizasyona imza attı.AK Parti Bursa Kadın Kolları teşkilatları, örnek projeleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. İl Kadın Kolları Teşkilatı’nın...

Vatandaşlar Afrin’deki Türk askerlerine duygularını yazdı

AK Parti Bursa Kadın Kolları, Afrin’de zulme karşı mazlumları koruyan Türk askerine moral amaçlı bir organizasyona imza attı.AK Parti Bursa Kadın Kolları teşkilatları, örnek projeleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. İl Kadın Kolları Teşkilatı’nın...

13 Nisan 2018 Cuma 17:09
Vatandaşlar Afrin’deki Türk askerlerine duygularını yazdı

AK Parti Bursa Kadın Kolları, Afrin’de zulme karşı mazlumları koruyan Türk askerine moral amaçlı bir organizasyona imza attı.

AK Parti Bursa Kadın Kolları teşkilatları, örnek projeleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. İl Kadın Kolları Teşkilatı’nın koordinatörlüğünde 17 ilçe kadın kolları teşkilatları tarafından kurulan stantlarda vatandaşlar Afrin’de görev yapan Türk askerlerine duygularını mektuplarla anlattı. 17 ilçede de halkın yoğun ilgi gösterdiği stantlarda toplanan mektuplar, sınırdaki askerlere ulaştırılacak.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kurulan standı ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Türkiye’nin geleceği ve mazlum milletlere destek olmak için canını hiçe sayarak görev yapan askerlerimize karşı hissettikleri minnet ve şükran duygularını dile getirdi. Başkan Salman, “Askerlerimize elimizden geldiğince her yolla desteğimizi gösterip, moral vermenin yollarını arıyoruz. Zulme karşı mazluma kalkan olup, milletimizin yardımsever, koruyucu, vefalı yapısını bir kez daha tüm dünyaya gösteren Mehmetçiğimiz için ne yapsak az. Bu vesile ile Afrin’de ve güvenliğimiz için yurdumuzun her köşesinde görev yapan kardeşlerimize kolaylıklar, bu güzel ülkenin geleceği için can veren şehitlerimize Allah’tan rahmet ve gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu ise, organizasyonda emeği geçen tüm teşkilat mensuplarına ve tüm ilçelerde stantlarına yoğun ilgi gösteren Bursa Halkı’na teşekkür etti. Başkan Kapıcıoğlu, “Halkımız, Mehmetçiklerimize karşı sevgilerini satırlara dökerek onlara güç vermek için adeta yarışıyor. Bizler de bölgedeki askerlerimize mektuplarımızı teslim ederek, yanlarında olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz. Yüce Allah bu ülke için çalışan herkesin yardımcısı olsun” diye konuştu.
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