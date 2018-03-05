TSYD Bursa Şubesi’de yeni başkan Mehmet Ali Ekmekçi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi’nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkanlığa Mehmet Ali Ekmekçi seçildi.

Salon Medya’da yapılan ilk oturumda 57 üyeden 40’nın hazır bulunmasıyla yeterli çoğunluk sağlanırken, seçime tek aday olarak giren Mehmet Ali Ekmekçi görevi İlhan Öztat’tan devraldı. Divan kurulunun seçiminin ardından faaliyet ve denetim raporları okunduktan sonra onaylandı. Seçim sonucunda TSYD Bursa Şubesi Başkanı olan Mehmet Ali Ekmekçi üyelere teşekkür ederken, derneğe bugüne kadar hizmet eden herkese teşekkür etti. Yeni yönetim genel kurulun ardından ilk toplantısını gerçekleştirirken, başkan yardımcıları Mehmet Gerçeksi, Salih Demirci, sekreter Engin Aksöz, sayman Recai Uysal ve üyeler İhsan Altıkardeş ile Erdinç Karakaş oldu. Denetleme Kurulu’nda da İhsan Sertbarut, Erol Nural ve Burak Özgün görevlendirildi.