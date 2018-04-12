Topçu’dan nitelikli okullar açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu, nitelikli okullar sistemini değerlendirdi.

MHP Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu, nitelikli okullarla ile alakalı açıklamalarda bulundu. TEOG’un ardından nitelikli okullara giriş sınavı veli öğrencilerin kafasını karıştırmaya devam ettiğini dile getiren Topçu, "2 Haziran’da yapılacak sınavla girilecek 48 lise İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklandı. Bu nitelikli okulların İmam Hatip Lisesi 8, Anadolu Lisesi 10, Fen Lisesi 6, Sosyal bilimler 2, Anadolu ve Teknik Lise 22 olarak belirlendi. Belirlenen liselerin içinde İnegöl’de Anadolu Lisesi, Mustafakemalpaşa’da Anadolu Lisesi, Gemlik de Anadolu ve Fen Lisesi, Kestel’de Anadolu ve Fen Lisesi yok, Orhangazi’de Anadolu ve Fen Lisesi, Mudanya’da Fen ve Teknik Lise, Yıldırım’da Fen Lisesi, Karacabey’de Anadolu Lisesi bulunmamaktadır. Açıklamalara ve nitelikli okulların sayılarına ve yetersizliğine bakarak açıkça ifade edeceğimiz gerçek bu yeni sistemin özel okulların önünü sonuna kadar açacağıdır. Devletin ilgili müdürleri nitelikli okulları bu denli aza indirdiklerine göre, devlet okullarına kamuoyunun bakışı son derece olumsuz olacak ve çocuklarının eğitim öğretimi için yeni arayışlara itecektir" dedi.

Konuyla alakalı sorular yönelten Topçu, "Nitelikli okullar diye açıklanan okullara kadro takviyesi mi yapılacaktır? Bunca kadro değişikliği ayrı bir tartışma oluşturacaktır. Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan, Gürsu, İznik, Yenişehir ilçelerimizde nitelikli okul yoksa, suç kimindir ve öğrenciler nasıl bir yol izleyeceklerdir. Daha yolun başındayken karmaşık bir hal alan bu sistem üzülerek ifade ediyoruz çıkmaz yol olarak gözükmektedir. Bu yüzden bu konu tekrar gözden geçirilerek revize edilmelidir" diye konuştu.