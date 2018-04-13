Tarihi kent koşusu heyecanı

Osmangazi Belediyesi tarafından Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’ kapsamında bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu ve Tarihi Kent Halk Koşusu, 15 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

Avrupa Atletizm Birliği’nin bu yıl 5 yıldız kategorisine aldığı 15 kilometrelik Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu ve 4 kilometrelik Halk Koşusu’na yerli ve yabancı çok sayıda sporcu katılacak. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu’na katılan sporcular, Tophane Saltanat Kapı’dan başlayıp, Muradiye, Çekirge, Kükürtlü, Merinos, Altıparmak Caddelerini takip ederek, 15 Temmuz Meydanı, Haşim İşcan, Gökdere Meydanı, Irgandı Köprüsü, Kayhan Çarşısı, Kapalı Çarşı ve Kavaklı Caddesi’nin ardından Pınarbaşı Meydanı’nda sona eren 15 kilometrelik parkuru tamamlamak için ter dökecek.

4 kilometrelik Halk Koşusu ise Saltanat Kapı’dan başlayıp, Heykel, Setbaşı, Irgandı Köprüsü, Kayhan Çarşısı, Kapalı Çarşı, Kavaklı Caddesi güzergahıyla birlikte yine Pınarbaşı Meydanı’nda tamamlanacak.

Yarış öncesi atletlere göğüs numaraları teslimi ve makarna partisi, 14 Nisan Cumartesi günü (yarın) Osmangazi Belediyesi Sukaypark Tesisleri’nde yapılacak.