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Tarihi fotoğraflarla Bursa sergisi

Vakıf Kültürü Müzesi’nde İzlenime sunulan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da dikkatle incelediği ‘IRCICA Arşivlerinde ve Sultan II. Abdülhamid Han Albümlerinden Seçilmiş Tarihi Fotoğraflarla Bursa Sergisi’ yoğun...

Tarihi fotoğraflarla Bursa sergisi

Vakıf Kültürü Müzesi’nde İzlenime sunulan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da dikkatle incelediği ‘IRCICA Arşivlerinde ve Sultan II. Abdülhamid Han Albümlerinden Seçilmiş Tarihi Fotoğraflarla Bursa Sergisi’ yoğun...

13 Nisan 2018 Cuma 12:15
Tarihi fotoğraflarla Bursa sergisi

Vakıf Kültürü Müzesi’nde İzlenime sunulan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da dikkatle incelediği ‘IRCICA Arşivlerinde ve Sultan II. Abdülhamid Han Albümlerinden Seçilmiş Tarihi Fotoğraflarla Bursa Sergisi’ yoğun ilgi görüyor.

Vakıf Kültürü Müzesi’nde İzlenime sunulan ‘IRCICA Arşivlerinde ve Sultan II. Abdülhamid Han Albümlerinden Seçilmiş Tarihi Fotoğraflarla Bursa Sergisi’ yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da gezdiği sergi, sanatseverlerden gelen talep üzerine 30 Nisan Pazartesi gününe dek ziyaret edilebilecek.

Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) işbirliğinde ‘IRCICA arşivlerinde ve Sultan II. Abdülhamid Han albümlerinden seçilmiş tarihi fotoğraflarla Bursa Sergisi’ kısa sürede binin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaştı. Sultan II. Abdülhamid Han’;ın albümünde yer alan, 19. ve 20. yüzyıla ait 72 tarihi Bursa fotoğrafının ilk kez görücüye çıktığı sergiyi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da gezdi. Sergideki fotoğrafları dikkatle inceleyen Başkan Aktaş, Sultan II. Abdülhamid Han’ın albümünde yer alan fotoğrafların Osmanlı Devleti’nin resmi arşivi sayılan Yıldız Sarayı koleksiyonunda yayınlanan ilk Bursa fotoğrafları olduğuna dikkat çekti. Albümdeki fotoğrafların 1850-1917 yılları arasında çekildiğini belirten Aktaş, “Fotoğraflarda Osmanlı Devleti’nin Bursa’ya yaptığı okullar, hastaneler, yollar görülüyor. Fotoğraflar sayesinde Osmanlı’nın Bursa’ya ne kadar önem verdiği ortaya çıkıyor. Bursalıların mutlaka görmesi gereken bir sergi ”dedi.

Başkan Aktaş, sanatseverleri ‘tarihi derinliği bulunan ve 30 Nisan Pazartesi gününe dek izlenime açık kalacak’ sergiyi gezmeye davet etti.
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