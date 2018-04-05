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Taban: “Şehre zaman kaybettirmeye hakkımız yok”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Başkan Üniversite Adaylarıyla Buluşuyor” organizasyonu kapsamında Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.Öğrencilere İnegöl hakkındaki fikirlerini soran Başkan Taban,...

Taban: “Şehre zaman kaybettirmeye hakkımız yok”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Başkan Üniversite Adaylarıyla Buluşuyor” organizasyonu kapsamında Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.Öğrencilere İnegöl hakkındaki fikirlerini soran Başkan Taban,...

05 Nisan 2018 Perşembe 17:43
Taban: “Şehre zaman kaybettirmeye hakkımız yok”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Başkan Üniversite Adaylarıyla Buluşuyor” organizasyonu kapsamında Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilere İnegöl hakkındaki fikirlerini soran Başkan Taban, “Bizler gelecekte çok daha iyi yöneticiler olmasını istiyoruz. Çünkü bizim şehre zaman kaybettirmeye hakkımız yok” dedi.

12. Sınıf öğrencileriyle okulun çok amaçlı salonunda bir araya gelen Taban, “Son dönemde bir değişim oldu ve bu değişim sonucunda arkadaşlarımız bayrağı bizlere emanet ettiler. Biz de bu süre içerisinde İnegöl’e ne katabiliriz bunun gayretini gösteriyoruz. Genç arkadaşlarımızın gözüyle nasıl bir İnegöl olmalı? Onlar ne görüyor, ne hayâl ediyor, merak ediyorum. Sizler şu anda bir yola çıktınız. Üniversite için yoğun bir hummalı bir temposu içerisindesiniz. Rakipleriniz çok. Sadece İnegöl’de 3077 öğrencimiz üniversite sınavına girecek. Türkiye genelinde ise 2 milyon 322 bin 421 öğrenci. Bunlar çok ciddi rakamlar. Bunlar arasından sıyrılıp hedefe varmak kolay değil. Bu yüzden çok çalışmanız gerektiğini hatırlatmak istiyorum” ifadelerinde bulundu.

Başkan Taban, “Allah, bizlerden daha liyakatli, daha vasıflı arkadaşlarımıza bu görevleri nasip etsin. Çünkü bizim şehre zaman kaybettirmeye hakkımız yok. Şehirlerin ihtiyaçları var. Şehirlerin gelişmesi, büyümesi lâzım. Ancak bunu da tek başınıza veya belediyedeki ekiplerinizle gerçekleştirmeniz çok mümkün değil. Bu yüzden diyoruz ki, gelin birlikte yönetelim. Ortak aklı çalıştıralım” diye konuştu.
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