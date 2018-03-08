AK Parti İnegöl İlçe Başkanlığının Kadın Kolları üyelerine yönelik düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama programında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Kadınlarımız toplumumuzun mimarlarıdır. Bir milleti imar eden, o insanları yetiştiren hanımefendilerdir. Nihayetinde toplumdaki tüm güzelliklerin var olmasına sebep olan da kadınlardır” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanlığının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın kolları üyelerine yönelik düzenlediği kahvaltı programına katıldı. Royal Otel’de düzenlenen programa Başkan Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan’da eşleriyle birlikte katıldı. Taban, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir araya geldiklerini hatırlatarak, “Bu tür özel günler muhakkak hatırlanmak anlamında çok güzel. Hatırlanmak, hatırda kalmak her zaman insanları mutlu ediyor. Ama bu günleri sadece bir güne sığdırmanın da doğru olmadığını her zaman ifade ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Taban, “Ülkemizde güzel bir şekilde hayatımızı idame ettirirken, maalesef bu kadar şanslı olmayan hanımefendiler de oluyor. Şiddete uğrayan kadınlar da oluyor. Bunların bugün vesilesiyle inşallah bir daha hiç olmaması temennisiyle ifade ediyorum. Beraberinde Suriye’de yaşanan bir zulüm var. Orada da en başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere çok ciddi bir zulüm yaşanıyor. Orayla ilgili bir farkındalık oluşturmak üzere vicdan konvoyu adı altında bir hareket başlatıldı. İnşallah bu da amacına ve maksadına ulaşır ve tüm dünyanın dikkatini çeker. Dinimizin de kadına verdiği değer ortada” diye konuştu.