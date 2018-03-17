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Su Ürünleri Kooperatifi’nde Kozan’la yola dedi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Merkez Su Ürünleri Kooperatifi’nin olağan kurulu yapıldı. 16 yıldır başkanlık görevini sürdüren Haluk Kozan yeniden seçildi.Mudanya Arnavutköy Balıkçı Barınağı’ndaki dernek binasında gerçekleştirilen...

Su Ürünleri Kooperatifi’nde Kozan’la yola dedi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Merkez Su Ürünleri Kooperatifi’nin olağan kurulu yapıldı. 16 yıldır başkanlık görevini sürdüren Haluk Kozan yeniden seçildi.Mudanya Arnavutköy Balıkçı Barınağı’ndaki dernek binasında gerçekleştirilen...

17 Mart 2018 Cumartesi 12:30
Su Ürünleri Kooperatifi’nde Kozan’la yola dedi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Merkez Su Ürünleri Kooperatifi’nin olağan kurulu yapıldı. 16 yıldır başkanlık görevini sürdüren Haluk Kozan yeniden seçildi.

Mudanya Arnavutköy Balıkçı Barınağı’ndaki dernek binasında gerçekleştirilen kongreye 22 üyeden 19 üye iştirak etti. Kongrede faaliyet raporu ibra edildi. Kozan, kooperatif üyelerine kendisine duydukları güvenden dolayı teşekkür etti. Seçime tek liste ile gidildi. Kozan, üyelerin tamamının oylarını alarak 4 yıllığına yeniden seçildi.

Yönetim kurulu üyeliklerine Fatih Bıçakçıoğlu, Hakkı Taner Biçer seçildi.
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