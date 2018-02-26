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Polis memuru hayatını kaybetti

Bursa’da uzun süredir görev yapan polis memuru Yasin Kuş, hayatını kaybetti.

Polis memuru hayatını kaybetti

Bursa’da uzun süredir görev yapan polis memuru Yasin Kuş, hayatını kaybetti.

26 Şubat 2018 Pazartesi 22:40
Polis memuru hayatını kaybetti

Bursa’da uzun süredir görev yapan polis memuru Yasin Kuş, hayatını kaybetti.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde uzun süredir görev yapan ve bir dönem hastane polisi olarak da çalışan Yasin Kuş, bir süredir bacaklarındaki şikayetten dolayı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Kuş’un hayatını kaybetmesi, yakınları ve meslektaşları tarafından üzüntüyle karşılanırken, pek çok emniyet mensubu da hastaneye akın etti.

Kuş’un cenazesinin 27 Şubat Salı günü Gemlik’te defnedileceği öğrenildi.

Son Güncelleme: 26.02.2018 22:51
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