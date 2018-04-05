Osmangazili taekwondoculardan 4 madalya

Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası Yıldızlar Taekwondo İl Birinciliği Müsabakaları’nda Osmangazili sporcular 1 altın ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017-2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Ortaokullar Arası Yıldızlar Taekwondo İl Birinciliği Müsabakaları’na toplam 250 sporcu iştirak etti. Acemler Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın yıldız kızlar kategorisinde birinciliği +59 kilogramda Mithat Paşa Ortaokulu adına mücadele eden Osmangazi Belediyesporlu taekwondocu Mihriban Ağralı elde ederken, Osmangazili bir diğer sporcu Melike Ağralı ise 59 kilogramda üçüncü oldu.

Bunun yanı sıra turnuvada 37 kilogramda Amerikan Koleji adına mücadele eden Zeynep Meryem Çetin ve 55 kilogramda Kükürtlü Ortaokulu adına mücadele eden İlknaz Yeşilyaprak, dördüncü olarak bronz madalya kazandı. Osmangazili taekwondocular 4-6 Mayıs tarihleri arasında Balıkesir’de düzenlenecek olan Ortaokullar Arası Yıldızlar Taekwondo Grup Müsabakalarında tatamiye çıkmaya hak kazandı.