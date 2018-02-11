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Osmangazi’de Sri Lanka günü

Sri Lanka’nın bağımsızlığının 70. yıl dönümü nedeniyle Osmangazi Belediyesi tarafından "Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ulusal Günü" programı düzenlendi.Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, Sri Lanka’yı...

Osmangazi’de Sri Lanka günü

Sri Lanka’nın bağımsızlığının 70. yıl dönümü nedeniyle Osmangazi Belediyesi tarafından "Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ulusal Günü" programı düzenlendi.Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, Sri Lanka’yı...

11 Şubat 2018 Pazar 13:22
Osmangazi’de Sri Lanka günü

Sri Lanka’nın bağımsızlığının 70. yıl dönümü nedeniyle Osmangazi Belediyesi tarafından "Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Ulusal Günü" programı düzenlendi.

Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, Sri Lanka’yı anlatan fotoğraflardan oluşan serginin açılmasıyla başladı. Açılışta konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu etkinliğin Türkiye ile Sri Lanka arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirterek, “Bursa, Osmanlı’yı kuran şehir. Osmanlı’nın gittiği yerler dolayısıyla Bursa’nın da dünyanın birçok yeriyle bağı var. Sri Lanka Büyükelçiliği tarafından ülkelerinin tanıtımı için düzenlenen programa ev sahipliği yaptık. Meclis Üyemiz Ahmet Yıldız’ın girişimleriyle kendi kültürlerini Bursalılara tanıtma fırsatı buldular. Biz de tarih şehri Bursa’yı Sri Lanka’ya tanıtmış olduk" dedi.

Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza da tarihi Bursa’da kendilerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye ile Sri Lanka arasındaki dostluk ilişkilerini güçlendirmek adına Bursa’da bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bursa, Osmanlı’nın başkentidir. Türkiye ve Sri Lanka arasındaki ilişkiler, bizim bağımsızlığımızdan çok daha önce İpek Yolu ile başlamıştı. Bu etkinliğe destek verenlere minnettarım. Bugün yapılan gösterileri 3 temayla oluşturduk. Sri Lanka’nın güzelliğini, macerasını, kültürünü ve doğal güzelliklerini anlattık. Umarım gösterileri izleyenlere Sri Lanka’yı anlatmışızdır" diye konuştu.

Sri Lanka’nın geleneksel halk oyunları gösterisini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti AR-GE Başkan Yardımcısı Ahmet Kılıç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli izledi.
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