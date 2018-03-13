Osmangazi’de badminton heyecanı

Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçmeleri sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2018 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçmeleri’ne 2004-2005 ve 2006 doğumlu 60 kız, 60 erkek olmak üzere toplam 120 sporcu katıldı. Osmangazi Belediyesi Acemler Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvanın kızlar A grubu kategorisinde birinci İzmir olurken, B grubunda birinciliği Tekirdağ, C grubunda ise birinciliği Osmangazili badmintoncuların bulunduğu Bursa ekibi elde etti.

Bunun yanı sıra erkekler kategorisi A gurubunda İstanbul Avrupa, B grubunda Bursa, C grubunda ise Manisa birinci olarak nisan ayında Manisa’da düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Müsabakaları’nda raket sallamaya hak kazandı.