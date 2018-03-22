Öğrencilerden anlamlı sergi

Özel Teknoloji Fen Okulları öğrencileri, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla BUSKİ Genel Müdürlüğü’nde açtıkları ’Su Hayattır’ adlı resim sergisiyle büyük beğeni topladı.

Özel Teknoloji Fen Okulları 3 ve 4.sınıf öğrencileri, 22 Mart Dünya Su Günü nedeni ile tasarladıkları çalışmalarını Baskı Atölyesinde tişörtlere basarak sergileme imkanı buldu. Suyun önemi ve faydalarını anlatan tasarımları ile "Su Hayattır" sloganı ile yola çıkılan sergi öğrencilerin, velilerin ve BUSKİ çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Özel Teknoloji Fen Okulları Okul Müdürü Müge Düşmez, dünya nüfusu hızla artarken yaşamsal önemdeki su kaynaklarının ise hızla azaldığını, bu amaçla su bilinci oluşturmanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Düşmez, "Bu sebeple çevre bilici ve duyarlılığı yüksek nesiller yetiştirmek hayati önemlidir. Ekolojik okul olarak ilköğretim ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimlerini yenileyerek devam ettirmekteyiz" dedi.