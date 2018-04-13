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Öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğreniyor

İnegöl Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 20 kırsal mahallede bulunan 22 okulda Planetaryum (gök evi) gösterileri düzenliyor. Bugün Alibeköy Ortaokulunda başlayan etkinlikler, 26 Nisan’a kadar devam...

Öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğreniyor

İnegöl Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 20 kırsal mahallede bulunan 22 okulda Planetaryum (gök evi) gösterileri düzenliyor. Bugün Alibeköy Ortaokulunda başlayan etkinlikler, 26 Nisan’a kadar devam...

13 Nisan 2018 Cuma 12:25
Öğrenciler planetaryum ile gök bilimlerini öğreniyor

İnegöl Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 20 kırsal mahallede bulunan 22 okulda Planetaryum (gök evi) gösterileri düzenliyor. Bugün Alibeköy Ortaokulunda başlayan etkinlikler, 26 Nisan’a kadar devam edecek.

Bir yandan şehri geleceğe taşıyacak projelere imza atan İnegöl Belediyesi, bir yandan da şehirde yaşayan vatandaşların kişisel gelişimleri için farklı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Özellikle gençler geleceğin yetişkini olacak çocukların gelişimlerine önem verilirken, 23 Nisan Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında da çocukların eğlenirken öğreneceği Planetaryum (gök evi) etkinlikleri düzenleniyor.

Öğrencilerin planetaryum heyecanına başkan Taban’da ortak oldu

Geçtiğimiz yıl merkez mahallelerde gerçekleştirilen planetaryum gösterileri, bu yıl kırsal mahallelerdeki okullarda düzenlenecek. 20 kırsal mahallede 22 okulda yapılacak planetaryum gösterileri, bugün Alibeyköy İlkokulunda start aldı. Yapılan ilk gösteriye Belediye Başkanı Alper Taban’da katıldı. Öğrencilerle birlikte gök bilimleri, güneş sistemi ve gezegenlerin tanıtıldığı çadıra giren Başkan Taban, öğrencilerin bu heyecanına ortak oldu. Güneş sistemini 3 boyutlu gösterimlerle yakından görme fırsatı bulan öğrenciler, eğlenirken öğrenme fırsatı buldu.

Gösteri sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, planetaryum gösterileri ile öğrencilere uzay biliminin tanıtılacağını ifade ederek; “Güzel bir güne başladık. Yoğun bir tempo içerisindeyiz. Bugün Alibeyköy Ortaokulumuzdayız. Burada çocuklarımıza planetaryum gösterisini sunmak adına geldik. Geçmişte de bununla alakalı olarak merkezdeki okullarımızda etkinlikler düzenlemiştik. Bugünden itibaren de yaklaşık 20 kırsal mahallemizde ve toplamda 22 okulda öğrencilerimize uzay bilimlerini, gök bilimlerini, gök cisimlerini, güneş sistemini ve gezegenleri tanıtmaya çalışacağız” dedi.

Öğrencilerimizin kişisel gelişimine katkı koymak istiyoruz

Planetaryumun hem eğlendirici hem de öğretici bir etkinlik olduğuna da ifade eden Taban; “Bu sunum farklı bir yöntemle çadır içerisinde gerçekleştiği için öğrencilerimizin de dikkatini çekiyor. Hem eğlendirici hem keyif verici hem de bir yandan maksadına uygun bir şekilde eğitici oluyor. Biz öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı koyabilmek istiyoruz. Beraberinde onların ufuklarını ve vizyonlarını açıcı bir noktaya gelmelerini istiyoruz. Gelecekte onlar bu ülkeye hizmet edecekler” diye konuştu.

Güçlü bir kuruluşuz

Başkan Taban, belediyeciliğin artık sadece alt yapı ve üst yapı faaliyetlerini yerine getirmekten ibaret olmadığını kaydederek şöyle konuştu: “Beraberinde şehirde yaşayan herkesin hem kişisel gelişimine katkı koymak, ekonomik anlamda ihtiyaçlarına katkı koyabilmek, sosyal belediyecilik anlamında yardımlarımızı yapabilmek, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşabilmek olarak da düşünülebilir. Velhasıl doğumdan ölüme kadar pek çok alanda belediyelerin var olduğunu görüyoruz. Biz de İnegöl Belediyesi olarak bu anlamda güçlü bir kuruluşuz. Yaptığımız bu organizasyonla da öğrencilerimizin uzay bilimleri, gök bilimleri gibi konularda bilgi sahibi olmasını eğlendirerek sağlamış olacağız. Ben etkinliklerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

20 mahallede gerçekleştirilecek

Alibeyköy Ortaokulunda startı verilen planetaryum gösterileri, 26 Nisan’a kadar; Hamzabey, Şipali, Kulaca, Küçükyenice, Kurşunlu, Alibeyköy, Ortaköy, Hamamlı, Çitli, Tahtaköprü, Gündüzlü, Deydinler, Dipsizgöl, Hocaköy, İsaören, Çeltikçi, Edebey, Eskikaracakaya, Yenice ve Cerrah mahallelerinde gerçekleştirilecek.
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