Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109455
ALTIN
177.093
DOLAR
4.0878
STERLİN
5.8280
EURO
5.0403

Nilüfer’in tarihi Türkiye’nin en büyük fuarında

Nilüfer Belediyesi’nin kültür ve tarih çalışmaları, Heritage İstanbul Restorasyon Arkeoloji Müzecilik Teknolojileri Fuarı’nda katılımcılara tanıtılıyor.Türkiye’nin kültürel miras alanında en büyük organizasyonlarından biri olan...

Nilüfer’in tarihi Türkiye’nin en büyük fuarında

Nilüfer Belediyesi’nin kültür ve tarih çalışmaları, Heritage İstanbul Restorasyon Arkeoloji Müzecilik Teknolojileri Fuarı’nda katılımcılara tanıtılıyor.Türkiye’nin kültürel miras alanında en büyük organizasyonlarından biri olan...

13 Nisan 2018 Cuma 17:12
Nilüfer’in tarihi Türkiye’nin en büyük fuarında

Nilüfer Belediyesi’nin kültür ve tarih çalışmaları, Heritage İstanbul Restorasyon Arkeoloji Müzecilik Teknolojileri Fuarı’nda katılımcılara tanıtılıyor.

Türkiye’nin kültürel miras alanında en büyük organizasyonlarından biri olan Heritage İstanbul Restorasyon Arkeoloji Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı’nın üçüncüsü, Hilton İstanbul Convention&Exhibition Center’da düzenleniyor. Geçmişe gelecek sağlamak mottosuyla gerçekleştirilen ve Türkiye’deki müzecilik, arkeoloji ve restorasyon sektörlerini bir araya getiren fuarda Nilüfer Belediyesi de kültür ve tarih çalışmalarını tanıtıyor. Nilüfer Belediyesi’nin, Fotoğraf Müzesi, Edebiyat Evi, Mübadele Evi ve Sanat Çalıştay Evi’nin katılımcılara tanıtıldığı fuarda, kısa süre içinde tamamlanarak ziyarete açılması planlanan Müzik Enstrümanları Müzesi ve Apollania ad Rhyndacum’da yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları hakkında da ziyaretçilere kapsamlı bilgiler veriliyor.

Gümüştepe (Misi) Mahallesi’nden Gölyazı’ya kadar kesintisiz olarak devam edem 310 kilometrelik doğa parkuru Mysia Yolları hakkında da bilgilendirmelerin yapıldığı fuarda, Geçmişin Köklerinden Çağdaş Kent Nilüfer’e isimli kitapla da Nilüfer sınırları içinde düzenlemeleri yapılan tarihi ve kültürel alanlar katılımcılara aktarılıyor.

Nilüfer Belediyesi’nin standında, arkeolojik ve kültürel çalışmaların sonucunda hazırlanan beş bilimsel yayın da yer alıyor. Bursa ve İlçeleri Arkeolojik Kültür Envanteri olarak hazırlanan ve Nilüfer İlçesi’ndeki mahallelerde gerçekleştirilen yüzey araştırmalarıyla tespit edilen yapı kalıntıları ile arkeolojik bulguların kataloglandığı 2 cilt halindeki kitabın yanı sıra, bölge kültürünün ve tarihinin araştırılmasında büyük önem taşıyan ve 2015 yılında gerçekleştirilen Odryses’ten Nilüfer’e Uluslararası Nilüfer Sempozyumu’nun bildirilerinin yer aldığı kitap, Gölyazı’da sürdürülen Apollonia ad Rhyndacum Kazıları’nın 2016-2017 Nekropol alanı çalışmalarında ortaya çıkartılan mezar tiplerinin ve buluntularının incelendiği kitap, ve yine Gölyazı’nın tarihinin ve buradaki mübadele olaylarının detaylı araştırmasıyla oluşturulan “Apolyont’un Sakinleri” kitabı katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaşlar Afrin’deki Türk askerlerine duygularını yazdı
Vatandaşlar Afrin’deki Türk askerlerine duygularını yazdı
Açık Su Yarışları’nda Osmangazi başarısı
Açık Su Yarışları’nda Osmangazi başarısı
Ebru sanatı Çin’de tanıtıldı
Ebru sanatı Çin’de tanıtıldı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim