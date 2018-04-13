Nilüfer’in tarihi Türkiye’nin en büyük fuarında

Nilüfer Belediyesi’nin kültür ve tarih çalışmaları, Heritage İstanbul Restorasyon Arkeoloji Müzecilik Teknolojileri Fuarı’nda katılımcılara tanıtılıyor.

Türkiye’nin kültürel miras alanında en büyük organizasyonlarından biri olan Heritage İstanbul Restorasyon Arkeoloji Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı’nın üçüncüsü, Hilton İstanbul Convention&Exhibition Center’da düzenleniyor. Geçmişe gelecek sağlamak mottosuyla gerçekleştirilen ve Türkiye’deki müzecilik, arkeoloji ve restorasyon sektörlerini bir araya getiren fuarda Nilüfer Belediyesi de kültür ve tarih çalışmalarını tanıtıyor. Nilüfer Belediyesi’nin, Fotoğraf Müzesi, Edebiyat Evi, Mübadele Evi ve Sanat Çalıştay Evi’nin katılımcılara tanıtıldığı fuarda, kısa süre içinde tamamlanarak ziyarete açılması planlanan Müzik Enstrümanları Müzesi ve Apollania ad Rhyndacum’da yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları hakkında da ziyaretçilere kapsamlı bilgiler veriliyor.

Gümüştepe (Misi) Mahallesi’nden Gölyazı’ya kadar kesintisiz olarak devam edem 310 kilometrelik doğa parkuru Mysia Yolları hakkında da bilgilendirmelerin yapıldığı fuarda, Geçmişin Köklerinden Çağdaş Kent Nilüfer’e isimli kitapla da Nilüfer sınırları içinde düzenlemeleri yapılan tarihi ve kültürel alanlar katılımcılara aktarılıyor.

Nilüfer Belediyesi’nin standında, arkeolojik ve kültürel çalışmaların sonucunda hazırlanan beş bilimsel yayın da yer alıyor. Bursa ve İlçeleri Arkeolojik Kültür Envanteri olarak hazırlanan ve Nilüfer İlçesi’ndeki mahallelerde gerçekleştirilen yüzey araştırmalarıyla tespit edilen yapı kalıntıları ile arkeolojik bulguların kataloglandığı 2 cilt halindeki kitabın yanı sıra, bölge kültürünün ve tarihinin araştırılmasında büyük önem taşıyan ve 2015 yılında gerçekleştirilen Odryses’ten Nilüfer’e Uluslararası Nilüfer Sempozyumu’nun bildirilerinin yer aldığı kitap, Gölyazı’da sürdürülen Apollonia ad Rhyndacum Kazıları’nın 2016-2017 Nekropol alanı çalışmalarında ortaya çıkartılan mezar tiplerinin ve buluntularının incelendiği kitap, ve yine Gölyazı’nın tarihinin ve buradaki mübadele olaylarının detaylı araştırmasıyla oluşturulan “Apolyont’un Sakinleri” kitabı katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.