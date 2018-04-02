Nilüfer Belediyesi “Çok Yüksek İnsani Gelişme” sıralamasında beşinci

Nilüfer Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı’nın büyükşehir sınırları içinde yer alan bütün ilçeler ile nüfusu en yüksek 186 ilçede düzenlediği “İnsani Gelişme Endeksi” raporuna göre “Çok Yüksek İnsani Gelişme” grubunda, geçen yıla göre daha da yükselerek 5. sırada yer aldı.

İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) hedefleriyle bağlantılı olarak ilçeler arasında bu yıl ikincisini hazırladığı “İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler 2017” (İGE-İ) raporunun sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Şeker koordinasyonunda, büyükşehir sınırları içinde yer alan bütün ilçeler ile en yüksek nüfusa sahip 186 ilçede yapılan araştırmaya göre Nilüfer, geçen yıla oranla bir basamak yükseldi. Eğitim, sağlık, sosyal hayat, yönetişim, şeffaflık, çevre, ulaşım ve altyapı gibi objektif göstergeler içeren 65 kritere göre yapılan sıralamada Nilüfer, 30 ilçenin bulunduğu “Yeşil Bölge” olarak adlandırılan “Çok Yüksek İnsanı Gelişme” grubunda, Beşiktaş, Kadıköy, Çankaya ve Şişli belediyelerinin ardından 5’inci sırada yer aldı. Yerel yönetim faaliyet raporlarının detaylı incelenmesi ve merkezi istatistiklerden elde edilen verilerin yanı sıra gizli vatandaş çalışmasıyla belediyelere başvurularak cevap verme düzeyleri de endekse dahil edildi.

Rapora göre, mavi bölgede yer alan Yüksek İnsani Gelişme grubunda 49 belediye yer alırken, sarı bölgede yer alan Orta İnsani Gelişme grubunda 66, kırmızı bölgede yer alan Düşük İnsani Gelişme grubunda da 16 ilçe belediyesi yer aldı.

İNGEV Başkanı Vural Çakır, yaptığı açıklamada, “Yeşil ve mavi bölgede yer alan ilçelerde kolay kolay belediye başkanı değişmez” dedi.

Nilüfer Belediyesi, İNGEV’in geçen yıl 150 ilçede yaptığı İnsani Gelişme Endeksi araştırmasında “Çok Yüksek İnsani Gelişme” grubunda 6’ncı, “Yönetişim Endeksi” grubunda da 3’üncü sırada yer almıştı.