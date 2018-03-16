MHP Bursa’dan İl Sağlık Müdürlüğü’ne ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkan Yardımcıları Bilge Arıcıoğlu ve Kurtuluş Coşkun, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan’ı ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde, Gölyazı’nın sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sebebiyle, yaşanılan mağduriyetler Milliyetçi Hareket Partisi Sosyal Politikalar Komisyonu tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bunun ardından İl Başkan Yardımcıları Bilge Arıcıoğlu ve Kurtuluş Coşkun İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan’ı ziyaret etti. Gölyazılı vatandaşların sağlık hizmetine ilişkin problemlerini aktaran Arıcıoğlu ve Coşkun, yalnızca çarşamba günleri gezici bir sağlık ekibinin görevlendirilmesinin yeterli olmayacağı, kalıcı ve yerinde bir çözümün kurumsallaşmış ve sürekli bir sağlık hizmetinin verilmesiyle olacağını belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de, bu hafta itibariyle gezici ekibin çarşamba günleri Gölyazı’da hizmet vereceğini, sağlık biriminin ve personelinin görevlendirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.