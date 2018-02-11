Mesleki eğitime ‘BTSO’ imzası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin (BUTGEM) 3’üncü eğitim dönemi başlıyor. CNC operatörlüğünden yazılım uzmanlığına moda tasarımdan satış pazarlamaya kadar 21 ayrı eğitim programına başvurular 25 Şubat’ta sona eriyor.

Gençlere bilgi çağına ayak uydurup ileri teknolojiyi kullanarak meslek edinme ve meslek geliştirme fırsatı sunan BUTGEM, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmeye devam ediyor. Her yıl yaklaşık 3 bin gencin eğitim gördüğü BUTGEM’den mezun olanların yüzde 95’i ise istihdam ediliyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk 2 eğitim döneminde düzenlenen 40 eğitim programından 700’ü aşkın kişi mezun oldu. BUTGEM’in 3’üncü döneminde ise 21 ayrı eğitim programından yaklaşık 420 kursiyer faydalanacak.

Son başvuru 25 Şubat

CNC operatörlüğü, yazılım uzmanlığı, 3B görselleştirme ve 3 DS Max, argon kaynakçılığı, moda tasarımı, modelistlik, otomasyon sistemleri, satış pazarlama ve bilgisayarlı ön musahebe gibi 21 farklı eğitim programı, BUTGEM’in Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kompleksinde verilecek. Uzman eğitmenler tarafından toplamda yaklaşık 9 bin saat verilecek olan eğitimler için başvurular 25 Şubat 2018 Pazar günü son bulacak. Gündüz ve akşam saatlerinde ücretsiz olarak verilecek kurslara başvurular ise BUTGEM binasına şahsen gerçekleştirilecek.

Eğitimler 5 Mart’ta başlıyor

Eğitimlerin büyük çoğunluğuna lise veya dengi okul mezunları başvurabilirken, dijital baskı operatörlüğü ve argon kaynakçılığı bölümlerine başvuru için ilkokul mezunu olmak yeterli.