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Mehmetçik için düzenlenen yardım gecesine yoğun ilgi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde düzenlenen Mehmetçiğe saygı ve yardım gecesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Yenişehir Düşünce Kulübü ve Grup Olsun tarafından Yenişehir Şehit Ömer Halisdemir...

Mehmetçik için düzenlenen yardım gecesine yoğun ilgi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde düzenlenen Mehmetçiğe saygı ve yardım gecesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Yenişehir Düşünce Kulübü ve Grup Olsun tarafından Yenişehir Şehit Ömer Halisdemir...

23 Mart 2018 Cuma 23:30
Mehmetçik için düzenlenen yardım gecesine yoğun ilgi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde düzenlenen Mehmetçiğe saygı ve yardım gecesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yenişehir Düşünce Kulübü ve Grup Olsun tarafından Yenişehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Mehmetçiğe saygı ve yardım gecesi"ne ilçe dışından da çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen gecede Yenişehir Osmanlı mehteri, Grup Olsun, belediye korosu konseri, şiir dinletileri ve Grup Mavi Düş gelen konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

Gecede konuşan Yenişehir Düşünce Kulübü Başkanı İlyas Çelik, “Şehitlerimizi anma ve Mehmetçiğimize vefa gecemize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekai Dündar ise, “Bizim tarihimiz çok önemli zaferler ile dolu, Türk milleti kendi milleti dışında diğer mazlum ve mağdur toplumların dahi umut ışığı olmuş bir millettir” dedi.
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