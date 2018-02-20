Marmarabirlik’te İbrahim Demir yeniden aday

Marmarabirlik’te 72 Nolu Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanlığını 2016 yılının Nisan ayından bugüne yürütmekte olan İbrahim Demir, 25 Şubat Pazar günü yapılacak seçimli genel kurulda tekrar aday olacak. Demir’in listesini, muhasebe müdürlüğünde uzun yıllar görev yapan ve emekli olduğu günden bugüne Birlik Yönetim Kurulu üyesi olan Osman Bostancı’nın da desteklediği biliniyor.

Marmarabirlik Gemlik Kooperatifi’nin genel kuruluna sayılı günler kala mevcut başkan İbrahim Demir ve ekibi, ortaklara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Her fırsatta üretici ile birlikte ve üreticiden yana olan bir anlayışla zeytin üreticisinin yüzünü güldüren Demir, ziyaretlerinde yeni yapılacak olan depolama tesisi ve idari bina ile ilgili de bilgiler veriyor.

Güçlü ortak ve güçlü kooperatif ilkesiyle çalıstıklarını söyleyen Marmarabirlik Gemlik Kooperatifi Başkanı İbrahim Demir, “Bugüne kadar ortaklarımızın refah seviyesini arttırmak gayretli çalşmalarımız oldu. Bundan sonra da aynı duygularla görevimize devam etmek istiyoruz. Birlik ve beraberlik için tekrar yönetime adayız. 26 Şubat’ta hizmetlerimize kaldığımız yerden tekrar devam etmek istiyoruz”dedi. Demir, sözlerini şöyle sürdürdü; “Önce ortak ilkesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gemlik Kooperatifimize yıllar sonra 5 bin tonluk modern bir tesis kazandırıyoruz. Ortaklarımıza gübre ve zirai ilaç desteğimiz sürecek. Birlik yönetimimizle uyumlu bir şekilde çalışarak, ortaklarımıza daha iyi imkanlar sunmak asli görevimizdir. Yapılacak olan seçimli Olağan Genel Kurulumuzda bir olmayı birlik olmayı ve Gemlik Kooperatifini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz”