Maramarabirlik’ten engelli sporculara malzeme desteği

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Engelliler Derneği’nin kurduğu futbol takımına Marmarabirlik malzeme desteği verdi.

Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nce engelli sporculara forma, ayakkabı ve top dağıtıldı. Malzemelerin teslimi sırasında Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ve protokol mensupları hazır bulundu. Protokol, adları yazılı formaları tek tek sporculara teslim etti.

Dernek Başkanı Ataman, yapılan malzeme desteğinin kendileri için büyük anlam taşıdığını söyleyerek, “Engelli sporcularımızın mutlu olduğunu görmek bizim için her şeye bedel” dedi.

Daha sonra formalarını giyen sporcular, protokolle hatıra resmi çektirerek, antrenmanlarını sürdürdü.