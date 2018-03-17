İnegöl Belediyesi ile Kent Konseyi iş birliğiyle ‘Dikkat Çekiyoruz’ sloganıyla bu yıl ilki düzenlenen kısa film yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

28 Şubatta başvuruları sona eren yarışmaya 30 film katılırken, çevre ve kentleşme konularının ele alındığı filmlerin değerlendirmesi jüri üyeleri tarafından titizlikle yapıldı. Mobilya Müzesi Konferans Salonu’nda 1. Kısa Film Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi. Törene Belediye Başkanı Alper Taban, oyuncu ve yönetmenler ile çok sayıda davetli katıldı.

Jüri üyelerine plaketlerinin takdim edilmesinin ardından dereceye giren filmler sırasıyla açıklandı. 30 film arasından üçüüncü olan Erkan Şen’in yönetmenliğini yaptığı “Yüzkarası” isimli filmi, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan açıkladı. Yönetmen ve oyuncular sahneye davet edilerek ödülleri takdim edildi.

İkinci olan yönetmenliğini Semih Yemişçi’nin yaptığı “Kuman” isimli filmi ise Kent Konseyi Başkanı Haydar Cerrah açıkladı. Oyuncularının tamamı çocuklardan oluşan film, salondaki izleyicilerden büyük ilgi topladı.

Birinciliğe layık görülen filmi ise Belediye Başkanı Alpler Taban açıkladı. Başkan Taban, yönetmenliğini Turgut Barut’un yaptığı ve sanayi bölgesinde geçen “Filtre” isimli filmi açıklayarak yönetmen ve oyuncuları sahneye davet etti.

Taban, “Kent Konseyi bu şehrin önemli bir değeri. Ortak aklı. Biz de göreve geldiğimiz günden bu yana ortak akla vurgu yapıyoruz. Şehri birlikte yönetelim diyoruz. Dizilerin hayatımızdaki yerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Emeği geçen Kent konseyi üyelerini ve jürimizi kutluyorum. Yönetmen ve oyuncu kardeşlerimizi de tebrik ediyorum. Bana göre hepsi gönüllerin birincisi. Bu cesaretin gösterilmesi bile birinciliktir. Hepinizi kutluyorum” ifadelerinde bulundu.