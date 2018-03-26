Kaymakama Girit yemeklerini tanıttılar

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Girit ve Yanyalıların kurduğu Girityalılar Derneği, Kaymakam Faik Oktay Sözer’i ağırladı.

Dernek üyeleri Kaymakam Sözer’e çeşitli ot yemeklerinden oluşan Girit yemeklerini tanıttı. Kaymakam Sözer’e Mudanya Emniyet Müdürü Mehmet Dursun ve Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu da eşlik etti. Misafirleri ağırlayan dernek üyeleri, Başkan Zehranur Biricik ile birlikte yaptıkları Girit yemeklerinden oluşan menüyü ikram etti. Şevketi bostan, hardal otu, maraza, enginar, fava ve çeşitli otlardan oluşan yemekleri tadan misafirler, yiyecekler hakkında bilgi aldı. bu kadar çeşidi ilk defa gördüğünü söyleyen Sözer, yemek sonrası dernek üyelerine teşekkür etti.