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Karacabey’de bahar tadında okuma etkinliği

Karacabey Belediye Başkan Ali Özkan tarafından yaklaşık 4 ay önce başlatılan ve ilçedeki ilkokul öğrencileri ile gerçekleştirilen ‘başkanımla okuyorum’ etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.Başkan Ali Özkan etkinlikler kapsamında,bu...

Karacabey’de bahar tadında okuma etkinliği

Karacabey Belediye Başkan Ali Özkan tarafından yaklaşık 4 ay önce başlatılan ve ilçedeki ilkokul öğrencileri ile gerçekleştirilen ‘başkanımla okuyorum’ etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.Başkan Ali Özkan etkinlikler kapsamında,bu...

12 Nisan 2018 Perşembe 17:34
Karacabey’de bahar tadında okuma etkinliği

Karacabey Belediye Başkan Ali Özkan tarafından yaklaşık 4 ay önce başlatılan ve ilçedeki ilkokul öğrencileri ile gerçekleştirilen ‘başkanımla okuyorum’ etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan Ali Özkan etkinlikler kapsamında,bu hafta Saadet Mahallesi Ulubatlı Hasan İlkokulu ve Şehit Yzb. Atilla Savaş Acarca Ortaokulu’ndaki minik öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler, Başkan Özkan ile aynı masada kitap okuma heyecanına ortak olurken, dağıtılan salçalı ekmekler de çocukların neşesine neşe kattı.

Özkan, bu anlamlı etkinlik için katılım gösteren öğrencilere teşekkür ederek, eğitim ve öğretime son derece önem verdiklerinin altını çizdi. Bu zamana kadar, ilçede çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Özkan, “Bugün de böyle güzel bir sosyal sorumluluk projesi ile kırsal mahallelerimizdeki okullarımızda, sizlerle bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz. Kitap okumanın giderek köreldiği ve yerini sanal ortamların aldığı günümüzde, halen kitap okuma alışkanlığını sürdüren arkadaşlarımız elbette var. Bizler, bunların çoğalması için böyle bir etkinlikte buluştuk. Etkinliğe katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

İlçe merkezi ve tüm kırsaldaki öğrenciler ile gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğini genişleterek sürdürmeye kararlı olduklarını dile getiren Özkan, hızlı okuma ve okuduğunu anlama ile bu bilgilere yorum getirebilme alışkanlığının,erken yaşlardan itibaren mutlaka kazanılması gerektiğini kaydetti. Özkan, bu alışkanlığın hayatın tüm evrelerinde başarıya ulaşmak ve diğer ülke gençleri ile rekabet edebilmek adına vazgeçilmez gereklilik olduğunu ifade ederek, öğrencilere çeşitli okuma kitapları hediye etti.

Anlamlı etkinlikte ayrıca, öğrenci ve öğretmenler Özkan’a çiçek ve plaket takdiminde bulundu.
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