İnegöl’de en büyük suç hırsızlık

İnegöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2017 yılı faaliyet raporuna göre, İnegöl’de en çok karşılaşılan 20 suç türünde ilk sırayı hırsızlık alıyor. Suç türünün yaş gruplarında ise, 12-18 yaş arasındaki gençlerin suç sayısı dikkat çekiyor. Raporda ayrıca adliyede hakim ve savcı ile personele ait en az 40 daireden oluşan bir lojmana ihtiyaç olduğu belirtildi.

108 sayfalık İnegöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2017 yılı faaliyet raporunda, 2017 yılında yapılan iş ve işlemler ile istatistik bilgiler yer alıyor. 2017 yılına ait faaliyet raporu, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanan 168 numaralı ‘Adli ve İdari Yargı Faaliyet Raporları’ genelgesi uyarınca İnegöl merkez ve mülhakat İznik ile Yenişehir Adliyelerini kapsayacak şekilde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nde yer alan bilgilerin esas alınarak düzenlendiği ifade edildi. Raporda, yıl içerisinde gelen dosya sayısının 11 bin 775 olduğu, bir önceki yıldan devreden dosya sayısının 9 bin 937 olduğu ve karar sayısının 10 bin 529 olduğu belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyalarının temizlenme oranlarının ise yüzde 89 olduğu dile getirildi. Son 5 yıla göre soruşturma dosya sayıları ise 2013 yılı gelen dosya 10 bin 628, 2014 yılı gelen dosya 11 bin 846, 2015 yılı gelen dosya 11 bin 001, 2016 yılı gelen dosya 11 bin 769 ve 2017 yılı gelen dosya 11 bin 778 oldu.

İnegöl’deki suç türleri ve yaş grupları

Raporda, İnegöl’deki suç türlerine ve yaş gruplarına göre şüpheli sayılarına yer verildi. Raporda yer alan bilgilere göre en çok karşılaşılan 20 suç türünde, 12-15 yaş arasında 390, 16-18 yaş arasında 799, 19 ve üstü yaş gruplarında 9 bin 694 şüpheli olduğu açıklandı. Suç türü ve yaş gruplarına göre şüpheli sayılarında 12-15 yaş grubunda; basit yaralama ile hırsızlık ilk sırada yer alıyor. 16-18 yaş grubunda; basit yaralama, hakaret, mala zarar verme ve hırsızlık suçları en fazla işlenen suçlar olarak dikkat çekiyor. 19 ve üstü yaş gruplarında ise en fazla işlenen suçlar; basit yaralama, hakaret, tehdit ve taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma.

244 kişiye tutukluluk kararı

Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilere ilişkin dosya sayıları; tutukluluk kararı verilen 244, tutukluluk kararı verilmeyen 429. Adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilere ilişkin dosya sayıları; adli kontrol kararı verilen 278, adli kontrol kararı verilmeyen 160.

"Arabuluculuk Merkezi aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır"

Raporda sunuş yapan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, “Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurulumu tamamlanan UYAP ile (SEGBİS) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, İnegöl merkez ve mülhakatımız olan İznik ile Yenişehir Adliyelerinin tüm birimlerinde kullanılıyor. Bu sistemler yargılamanın şeffaflığı ile yargılamanın daha hızlı ve daha az sürede bitirilmesinde aktif rol almaktadır. Yargıya intikal etmiş uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümüne ilişkin olarak ceza davalarında Uzlaştırma Bürosu aracılığıyla yargı yükü hafifletilmeye çalışılmakta olup, aktif bir şekilde kullanılmaktadır. İnegöl Arabuluculuk Merkezi 2017 yılında faaliyete geçirilmiş, ayrı bir yer tahsis edilerek yeteri kadar personel görevlendirilmiş ve görevli personeller Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından eğitimleri tamamlanmış olup, Arabuluculuk Merkezi aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır” dedi.

En az 40 daireden oluşan lojmana ihtiyaç duyuluyor

Raporda, sunuş yapan İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç ise, 2013 yılında Yenişehir ve İznik Adliyelerinin Bursa Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlandığını anımsattı. Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, “İnegöl Adliyesi bünyesinde 1 Cumhuriyet Başsavcısı, 12 Cumhuriyet Savcısı görev yapmaktadır. İnegöl Adliyesi Hâkimliklerinde 1 Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Hâkimliği, 3 Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Aile Mahkemesi, 1 Sulh Hukuk Mahkemesi, 1 İcra Mahkemesi bulunmakta olup, anılan mahkemelerde toplam 1 Başkan, 16 Hâkim görev yapmaktadır. İnegöl Adliyesinde toplam 3 İcra Dairesi, İdari İşler Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Şube Müdürlükleri bulunmakta olup, adliye genelinde Hâkim/Cumhuriyet Savcısı dışında toplam 171 genel idare sınıfında yardımcı personel vazife icra etmektedir. Denetimli Serbestlik Yardım Merkezi Müdürlüğü için bir dönüm kamu arazisi veya minimum 500 metrekare kamu binasına ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer önemli sorun ise İnegöl Adliyesinde Hâkim/Savcı ve adalet personeline ait en az 40 daireden oluşan lojmana ihtiyaç duyulmaktadır. Terör eylemleri ve diğer sebeplerden dolayı Hâkim/Savcı ve personelin güvenliğinin sağlanması için alınacak önlemler çerçevesinde toplu ikamet etmesinin daha uygun olacağının değerlendirildiği. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından gerekli iznin alındığı, lojman yeri olarak 10 bin metrekare hazine arazisinin tespit edilmekle kat karşılığı lojman yapımı ve tahsisi için yazışma ve çalışmalar devam etmektedir. Bu süreç aksamadan devam ettiği takdirde 2020 yılında Hâkim/Savcı ve adliye personeline 40 daireden oluşan lojman kazandırılabilecek” dedi.