İnegöl Belediyesi’nden yeni bir meydan geliyor

Bursa’nın İnegöl Belediyesi, ilçeye yeni bir meydan kazandırdı.

İnegöl Belediyesi, Tüfekçikonak Mahallesine artı bir değer yeni bir meydan düzenleme çalışmasına imza atıyor. Merkez ya da kırsal ayrım yapmadan ilçenin dört bir yanını yönelik çalışmalarına her gün yeni bir proje ekleyen İnegöl belediyesi, son olarak Tüfekçikonak Mahallesinin görünümüne değer katacak bir meydan kazandırıyor.

“Kırsal mahallemize hizmet götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Tüfekçikonak Mahallesi’nin çehresini değiştirecek meydan düzenleme çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit yerinde inceledi. Tüfekçikonak Mahallesi Muhtarı Şamettin Aykul eşlik ettiği incelemeler sırasında açılama yapan Yiğit, “Bugün çok değerli Tüfekçikonak Mahallesi Muhtarımız ve belediyemizin park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri ile birlikte Tüfekçikonak mahallemizde başlattığımız meydan düzenleme çalışmasını yerinde inceliyoruz. İnegöl belediyesi olarak bildiğiniz gibi 2014 yılından beri tüm kırsal mahallelerimize hizmet götürmeye başladık. Şehir merkezinde ne varsa kırsal mahallelerimizde de o olacak düsturuyla hareket ediyoruz. Rabbimize şükürler olsun ki 4 yıldır kırsal mahallelerimize hizmet etme fırsatı bulduk” dedi.

Belediye olarak bu güzel mahallemize bir meydan alanı kazandıralım istedik diyen Yiğit, “Çok şükür böyle güzel bir çalışmayı Tüfekçikonak mahallemize kazandırdığımız için çok mutluyuz. İnşallah kısa bir süre içerisinde burada sürdürdüğümüz çalışmaları tamamlayıp meydanımızı mahalle sakinlerinin kullanımına açacağız. Son olarak yapılan bu güzel çalışmanın şimdiden Tüfekçikonak mahallemizin değerli sakinlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Tüfekçikonak Mahallesi Muhtarı Şamettin Aykul de, “İnegöl Belediyesine mahallemize kazandırdığı böylesi güzel bir çalışmadan dolayı, mahalle sakinlerim adına başta Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban olmak üzere tüm belediye yetkililerine şükranlarımı sunmak istiyorum” açıklamasında bulundu.

İnegöl Belediyesi tarafından Tüfekçikonak Mahallesi’ne kazandırılacak meydan alanı projesi 270 metrekare alan üzerinde planlanmış ve projelendirilirken, proje uygulama alanında 220 metrekarelik sert zemin ve 50 metrekarelik yeşil alan bulunuyor. Uygulama alanındaki mevcut ağaçlar korunurken, dere kenarına da panel çit uygulaması yapılıyor. Sert zemin uygulaması için ise doğal yapıya uygun olan kayrak taşına yer veriliyor. Bu kentsel düzenleme çalışmasının İnegöl Belediyesine maliyeti yaklaşık olarak 42 bin TL oldu.