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İlkokul öğrencilerinden çevre duyarlılığı

Bursa’da ilkokul öğrencileri, evlerde oluşan atık yağları toplayarak belediye yetkililerine teslim etti.Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Umurbey Abdullah Fehmi İlköğretim Okulu öğrencileri topladıkları atık yağları, kullanılmış...

İlkokul öğrencilerinden çevre duyarlılığı

Bursa’da ilkokul öğrencileri, evlerde oluşan atık yağları toplayarak belediye yetkililerine teslim etti.Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Umurbey Abdullah Fehmi İlköğretim Okulu öğrencileri topladıkları atık yağları, kullanılmış...

08 Nisan 2018 Pazar 19:38
İlkokul öğrencilerinden çevre duyarlılığı

Bursa’da ilkokul öğrencileri, evlerde oluşan atık yağları toplayarak belediye yetkililerine teslim etti.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Umurbey Abdullah Fehmi İlköğretim Okulu öğrencileri topladıkları atık yağları, kullanılmış pilleri ve mavi kapakları Belediye Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk’e teslim ettiler. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Çevre Koruma projesi çerçevesinde evlerin mutfaklarında kullanılmış atık yağları okulda toplayarak Gemlik Belediyesi yetkililerine teslim ettiler. Atık yağları, kullanılmış pilleri teslim alan Belediye yetkilileri okula zeytinyağ sabunu verdi.

Okul Müdürü Hüseyin Kaftan, “Öğrencilerimizi çevre koruma konusunda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tebrik ediyorum” dedi.
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