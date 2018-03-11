’İki Yaka Yarım Aşk’a Bursa galası

’İki Yaka Yarım Aşk’ filminin Bursa galası, başrol oyuncuları Selda Alkor ve Sezai Aydın’ın katılımıyla Bursa Göç Tarihi Müzesi’nde gerçekleştirildi.

’İki Yaka Yarım Aşk’ filminin Bursa galasına başrol oyuncuları Selda Alkor ve Sezai Aydın ile Yönetmen Nurdan Tümbek Tekeoğlu ve Yapımcı Orhan Tekeoğlu katıldı. Senaryosunu, kendisi de bir mübadil göçmeni torunu olan yönetmen Nurdan Tümbek Tekeoğlu’nun yazdığı ve yönettiği film, mübadele döneminde yaşanan acılar ve hasreti konu alıyor. Bir çocuğun dünyasından göçün oluşturduğu ağır travmanın ustalıkla işlendiği filmin galasında sanatçılar, katılımcıların mübadele ve filme ilişkin sorularını da cevapladı.

Galaya katılan ve filmi ilgiyle izleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şükrü Köse, yaklaşık bir asır önce yaşanmış bir gerçeği konu alan filmin önemine dikkati çekerek, yapıma emeği geçenleri tebrik etti.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) bulunan Bursa Göç Tarihi Müzesi’ni, geçen yıl bir etkinlik için Bursa’ya geldiğinde tavsiye üzerine gezdiğini belirten yönetmen Nurdan Tümbek Tekeoğlu, müzeye hayran kaldığını ve her gittiği yerde müzeyi anlattığını ve galayı burada yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Filmin başrol oyuncuları Selda Alkor ve Sezai Aydın ise mübadillerin her ne kadar ana vatan topraklarına gelseler de vazgeçtikleri hayatlarından farklı bir hayatta yaşama tutunma mücadelelerinin zorluğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Başkanvekili Köse, filme emek veren yapımcı Orhan Tekeoğlu, yönetmen Nurdan Tümbek Tekeoğlu ve oyuncular Selda Alkor ile Sezai Aydın’a teşekkür belgeleri verdi.

Film, 13 ile 17 Mart tarihleri arasında her gün, saat 13.30-15.00 seanslarında ücretsiz olarak Bursalılar ile buluşacak. ‘5. Antakya Film Festivali’nden jüri özel ödülü alan film ayrıca yurt dışında 16. Dhaka Uluslararası Film Festivali ile 20. River Film Festivali’ne yarışma filmi olarak seçildi.