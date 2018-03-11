Hünerli eller Yıldırım’da yarıştı

Yıldırım Belediyesi tarafından 2’incisi düzenlenen ’Bursa’nın Lezzetleri Yemek Yarışması’nda hünerli eller, kıyasıya rekabet etti.

Yıldırım Belediyesi, damaklarda unutulmaz tatlar bırakan Bursa’ya özgü lezzetleri düzenlediği yemek yarışmasıyla beğeniye sunuyor. Yıldırım Belediyesi tarafından 2.’si düzenlenen ‘Bursa’nın Lezzetleri Yemek Yarışması’nda hünerli eller, en iyi cevizli lokum, en iyi cantık, en iyi kelem sarması ve en iyi Bursa tatlısını (Kemalpaşa tatlısı, süt helvası, kestane şekeri, pekmezli ayva tatlısı) yapmak için kıyasıya rekabet etti. Bursa’nın meşhur tatlarının yaşatılması adına Barış Manço Kültür Merkezi’nde 86 yarışmacının katılımıyla yapılan yarışmanın jürisinde, dünyaca ünlü şef Ömür Akkor, Osman Eryılmaz, Necmettin Baştürk, Reşat Kahrıman, Özge Karaca, Cüneyt Aksoy, İsmail Al ve Yusuf Johanson yer aldı.

Yarışmacılar yer aldıkları kategoriye göre hazırladıkları tatları jüri üyelerine sunarken, Bursa’nın tatları hem görsel sunum hem de lezzet bakımından değerlendirildi. Onlarca başarılı sunum arasında kazanan lezzeti belirlemede güçlük çeken jüri üyeleri yemekleri tadarken, yapım aşaması hakkında yarışmacılardan bilgi aldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda kelem sarması kategorisinde Ümmühan Çelik yarışmayı üçüncülükle tamamlarken, Fatma Karmuz ikinci ve Gülistan Doğru birinci oldu. Cevizli lokum kategorisinde Melike Odabaşı üçüncü, Mukaddes Tunç ikinci ve Nesibe Hasan birinci oldu. Cantık kategorisinde Nurcan Doğru üçüncü ve Melike Odabaşı ikinci olurken, Emre Erdal birinciliği kazanan isim oldu. Bursa tatlıları kategorisinde Fatma Yeşilağaç yaptığı pekmezli ayva tatlısı ile üçüncülüğü elde ederken, Seda Eçi kestane şekeriyle ikinci oldu. Cevizli lokum kategorisinde üçüncü ve cantık kategorisinde ikinci olan Melike Odabaşı, yarışmada sergilediği üstün başarısını Bursa tatlıları kategorinde birinci olarak kanıtladı.

Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği yarışma, en hızlı çiğköfte yeme yarışıyla da eğlenceli görüntülere sahne oldu. Yarışma sonucunda üçüncüler çeyrek altın, ikinciler yarım altın ve birinciler tam altınla ödüllendirildi.