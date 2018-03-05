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Hisarcıklıoğlu’ndan GTSO’ya ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa’nın Gemlik ilçesinde laboratuar açtı ve Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.Hisarcıklıoğlu’nu GTSO Başkanı Kemal Akıt ve GTSO Meclis Başkanı Paşa...

Hisarcıklıoğlu’ndan GTSO’ya ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa’nın Gemlik ilçesinde laboratuar açtı ve Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.Hisarcıklıoğlu’nu GTSO Başkanı Kemal Akıt ve GTSO Meclis Başkanı Paşa...

05 Mart 2018 Pazartesi 18:28
Hisarcıklıoğlu’ndan GTSO’ya ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa’nın Gemlik ilçesinde laboratuar açtı ve Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu’nu GTSO Başkanı Kemal Akıt ve GTSO Meclis Başkanı Paşa Ağdemir ile diğer yönetciler ile meclis üyeleri karşıladı. Hisarcıklıoğlu, ’’Kemal Akıt, odalarımız için sembol isimlerden biridir. Kendisi uzun dönem görev yapmanın yanı sıra, dolu dolu görev yapmış hizmet adamı ve örnek insandır. Bizler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Yerini bırakacağı isimle de uyum içinde çalışacağız. Onun referansı, bizler için önemlidir. GTSO, Türkiye’nin önde gelen odalarından birisidir. İlçe Odalarına da Gemlik’i örnek gösteriyoruz’’ dedi.

GTSO Başkanı Kemal Akıt ise, başarının ekip işi olduğunu vurgulayarak; ’’Bugüne kadar güzel ekiplerle çalıştım. Başarıyı bir yandan ekip, bir yandan da sizlerle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kurumları ile olan uyumumuz sağladı. Akredite oda olduk" şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Gemlik Ticaret Borsası zeytin analiz laboratuarını da hizmete açtı ve ödül törenine katıldı. Gemlik’in zeytinine övgüler yağdıran TOBB başkanı, borsa yönetimine de teşekkür etti.
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