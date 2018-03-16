Hamam çalışanı işyeri sahibini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

BURSA (İHA) – Bursa’nın İnegöl ilçesinde hamam sahibi Ali Yılmaz, çalışanı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, İnegöl’ün Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türk Hamamı sahibi 46 yaşındaki Ali Yılmaz ile hamamda çalışan 19 yaşındaki Hasan Sabirov arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Hamamın bahçesinde devam eden tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında hamam çalışanı Sabirov, Yılmaz’ı kalbinden tek bıçak darbesiyle yaraladı. Kanlar içinde kalan işyeri sahibinin imdadına hamamda bulunan vatandaşlar yetişti. Ağır yaralanan işyeri sahibi Yılmaz, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kalbinden ağır yaralanan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşyeri sahibini bıçaklayıp kaçmaya çalışan genç, hamamda bulunan müşteriler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Yakalanan genç gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.